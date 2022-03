In Köln: Letzter RWE-Sieg liegt über zehn Jahre zurück

Rot-Weiss Essen muss am Mittwoch (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Fortuna Köln antreten. Die letzten Reisen ins Südstadion waren nicht gerade von Erfolg gekrönt.

Es war der 5. Februar 2011 als Rot-Weiss Essen das letzte Mal bei Fortuna Köln siegte. 1:0 gewann RWE am 17. Spieltag der damaligen NRW-Liga. Und was passierte in der Saison 2010/2011? Richtig: Essen stieg auf! Vielleicht wäre ein rot-weisser Sieg am Mittwoch im Kölner Südstadion erneut ein gutes Omen.

Zumindest die letzten Auftritte der Essener in Köln waren nicht erfolgreich. Nach Februar 2011 spielte RWE noch viermal im Südstadion - und gewann keine dieser Begegnungen. 2:4, 1:3, 1:2 und 1:1, so lauten die letzten Resultate aus Essener Sicht in Köln.

Fortuna Köln gegen Rot-Weiss Essen: Am Mittwoch, ab 19.30 Uhr im RevierSport-Liveticker.

Überhaupt werden Statistik-Freunde wissen, dass die direkte Bilanz zwischen der Fortuna und RWE zugunsten der Kölner ausfällt. So gab es bislang 48 Duelle zwischen der Fortuna und Rot-Weiss Essen. 21 Partien gewannen die Kölner, 14 Mal siegte RWE und in 13 Aufeinandertreffen gab es keinen Sieger. Das Torverhältnis: 86:62, spricht ebenfalls für die Fortuna.

Doch klar: Statistiken gehören zum Sport dazu und darüber wird gerne gesprochen. Doch am Ende zählt es auf dem Rasen. Und hier ist RWE in dieser Saison einfach bärenstark. Nur einmal unterlag Essen, nämlich am 2. Spieltag gegen SV Straelen (1:4). Zudem gab RWE nur gegen Oberhausen (1:1), Wiedenbrück (0:0), Köln II (1:1) und Düsseldorf (3:3) Punkte ab. Der Rest ist eine reine Essener Erfolgsgeschichte. Es würde wohl niemanden überraschen, wenn RWE nach über zehn Jahren wieder bei Fortuna Köln gewinnen würde.