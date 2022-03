WSV nach Sieg auf Schalke: "Tabelle ist völlig durcheinander"

Der Wuppertaler SV hat sich im Titelrennen zurückgemeldet. Der 4:0-Sieg am Sonntag auf Schalke bei der U23 des Zweitligisten hat Eindruck hinterlassen.

Der Wuppertaler SV ist mit zwei Topspiel-Niederlagen gegen Rot-Weiss Essen (1:2) und Fortuna Köln (0:1) ins neue Jahr gestartet. Die Aufstiegsträume waren schnell ausgeträumt. Doch plötzlich, nach zehn Punkten aus vier Spielen, meldet sich der WSV im Titelrennen still und heimlich zurück. Das 4:0 am Sonntag im Parkstadion gegen die U23 des FC Schalke war auf jeden Fall ein Fingerzeig.





"Ein Riesenlob an die Truppe. Wir waren sehr fokussiert und hatten nach schwierigen 15 Minuten alles im Griff. Das waren danach 75 wirklich richtig starke Minuten", lobte Stephan Küsters nach dem Spiel gegenüber RevierSport.

Dass der WSV nun wieder auf Platz drei rangiert, verleitet den Sportchef aber auch keinesfalls zum Träumen. "Nein, das macht keinen Sinn!", wehrt Küsters ab und erklärt: "Wir freuen uns, dass wir jetzt eine Englische Woche nach der anderen haben. Denn es ist immer besser zu spielen als zu trainieren. Ich war auch mal Spieler und weiß schließlich wie die Jungs ticken."

Und die Lage in der Tabelle? "Die Tabelle ist doch völlig durcheinander. Ende April können wir mal vielleicht wieder draufschauen. Bis dahin geht es darum, Spiel um Spiel anzunehmen und so viele Punkte wie möglich einzufahren. Da wollen wir schon am Mittwoch gegen Bonn weitermachen. Ein guter Gegner, der mit der Mannschaft aus der Hinrunde nicht mehr zu vergleichen ist. Da sind wir wieder gewarnt und gefordert", antwortet Küsters.