Schalke: U23 ohne fünf Mann gegen Wuppertaler SV

Die U23 des FC Schalke 04 empfängt am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den Wuppertaler SV. S04 II geht dezimiert in das Spiel.

Der FC Schalke 04 II ist gut in das Jahr 2022 gestartet. Doch auch die Teams, die unter den Gelsenkirchenern in der Tabelle stehen, wie Alemannia Aachen und der Bonner SC, punkten fleißig - siehe aktueller Spieltag. So dass der Vorsprung der Schalker U23 auf einen Nichtabstiegsplatz aktuell nur drei Punkte beträgt.

Vor dem Spiel am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den Wuppertaler SV weiß auch Torsten Fröhling, dass die U23 der Königsblauen noch einige Punkte benötigt, um den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen. "Wuppertal ist eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion. Im Hinspiel (0:3, Anm. d. Red.) haben wir dort klar verloren", sagt Fröhling und erklärt weiter: "Wir sind zwar personell etwas gebeutelt, wollen das Spiel aber natürlich trotzdem gewinnen. Wir brauchen noch ein paar Punkte und wollen jetzt im letzten Saisonabschnitt positive Ergebnisse erzielen."

Der am Saisonende scheidende Schalke-II-Trainer muss gegen den WSV auf gleich fünf Spieler verzichten. Fröhling stehen am Sonntag Mika Hanraths, Rufat Dadashov, Jimmy Kaparos, Topaz Kronmüller und Bleron Krasniqi nicht zur Verfügung.