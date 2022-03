RL West: KFC Uerdingen ist nicht mehr Letzter, Aachen wieder auf 15

Der KFC Uerdingen hat die Rote Laterne in der Regionalliga West nach langer Zeit abgegeben. Aachen gelang ein wichtiger Sieg, Wegberg-Beeck und Lotte sind am Abgrund.

Der KFC Uerdingen hat nach langer, langer Zeit den letzten Platz in der Regionalliga West abgegeben.

Durch das 1:1-Unentschieden der Krefelder gegen Rot Weiss Ahlen reichten die Blau-Roten die Rote Laterne an den VfB Homberg weiter. Shun Terada hatte die Uerdinger nach 13 Minuten dabei in Führung gebracht. Sebastian Mai glich für die Wersestädter, die selbst in Abstiegsgefahr schweben acht Minuten vor dem Ende aus. Zum rettenden 15. Platz sind es für den KFC aber aufgrund der Ergebnisse in den anderen Stadien immer noch elf Punkte.

Dort steht nun Alemannia Aachen nach dem 1:0-Sieg im Abstiegskrimi gegen die Sportfreunde Lotte. Tim Korzuschek erzielte den entscheidenden Treffer des Tages. Die Kaiserstädter zogen dadurch am Bonner SC vorbei, der kurz vor Schluss eine 1:0-Vorsprung gegen Borussia Mönchengladbachs U23 verspielte. Am Ende gab es nur ein 1:1-Remis für den BSC.

Bei den Sportfreunden Lotte gehen hingegen die Lichter langsam aus. Die Elf um Ex-RWE-Publikumsliebling Timo Brauer hat nun acht Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, aber immerhin auch noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Ähnliches gilt für den FC Wegberg-Beeck, der gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln mit 1:4 unterlag. Wegberg hat sieben Zähler Rückstand auf Platz 15, aber sogar ein Spiel mehr als Aachen absolviert.

Der VfB Homberg ist nach der 0:2-Niederlage gegen Düsseldorf II nun Letzter. Für die Landeshauptstädter trafen Emir Kuhinja und Robin Bird.

In den übrigen Partien des Tages besiegte der SV Straelen den SV Lippstadt mit 2:1. Bereits am Freitag schlug der SV Rödinghausen den SC Wiedenbrück mit 2:1. Das Top-Spiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln musste witterungsbedingt abgesagt werden. Das Derby zwischen RWE und RWO fiel frühzeitig wegen einer Masse an Coronafällen im RWE-Team azs. Am Sonntag trifft noch die U23 des FC Schalke 04 auf den Wuppertaler SV