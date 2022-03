Schalke-II-Trainer Fröhling: „In Straelen sind wir immer gute Gäste”

Am 28. Spieltag der Regionalliga West gewann der SV Straelen das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II mit 2:1 (2:0). Somit zieht der SVS in der Tabelle an den Knappen vorbei.

Nach dem Erreichen des Viertelfinals im Niederrheinpokal am vergangenen Mittwoch legte der SV Straelen in der Liga nach und gewann zuhause verdient mit 2:1 (2:0) gegen die U23 vom FC Schalke 04. Durch den Erfolg zieht der SVS in der Tabelle an S04 vorbei und rangiert zwischenzeitlich mit 32 Punkten auf dem elften Tabellenrang. Für Schalke geht es mit 31 erspielten Punkten runter auf Rang 13.

Das Spiel begann direkt mit einem Knall. Kurz nach dem Anpfiff legte SVS-Spieler Kelvin Lunga den Ball auf Mitspieler Fabio Ribeiro ab. Dieser fackelte nicht lange und drosch das Leder an den Pfosten. Im folgenden Verlauf der ersten Halbzeit ließen die Gäste jedoch nicht locker und konnten sich selbst einige gute Möglichkeiten erarbeiten, ehe der SV eine Viertelstunde vor dem Pausenpfiff mächtig aufdrehte. In Minute 35 spielte Gianluca Rizzo einen Pass in die Gefahrenzone zu Cagatay Kader. Der 25-Jährige wurde kaum bedrängt und schoss den Ball kompromisslos und hart in die kurze Ecke zur 1:0-Führung.

Kader: „Sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen”

Kader dazu: „Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein gutes Spiel von uns. Wir haben direkt Druck gemacht, waren aggressiv und auch galliger als unsere Gegner. Das hat uns in den letzten Spielen auf jeden Fall gefehlt. Gegen Schalke haben wir das getan, was wir uns vorgenommen hatten und sind schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz gegangen.”

Kurz vor der Halbzeit setzte der SV noch einen drauf. Nach einem gegebenen Vorteil vom Unparteiischen kam der Ball außerhalb des Sechzehners zu Lunga. Mit einem Treffer der Marke “Traumtor” aus der Distanz in den linken oberen Winkel erhöhte der Mittelfeldspieler auf 2:0 (42.).

In der zweiten Hälfte kamen die Knappen mutig zurück und hatten auch durchaus mehr Ballbesitz, nur der letzte Wille zum Tor hat gefehlt - auch weil Straelen rigoros verteidigte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Rufat Dadashov vom Elfmeterpunkt. Aus Sicht der Schalker kam der Treffer jedoch zu spät und so endete die Partie kurz nach dem Anschlusstreffer.

Die Stimmen der Trainer zum Spiel

Auf der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich S04-Trainer Torsten Fröhling als fairer Verlierer und erklärte, dass Straelen die Partie verdient gewonnen hätte. Fröhling weiter: „In Straelen sind wir immer gute Gäste, wir lassen die Punkte hier und das auch völlig zurecht. Wir haben dem SV gut in die Karten gespielt, weil wir unser Spiel zu engmaschig aufgezogen haben. Straelen wollte es an diesem Spieltag einfach mehr als wir, deshalb kann ich nur gratulieren. Es war keine gute Leistung von uns.”

Straelens Interimstrainer Rudolf Zedi war mit dem Ausgang der Partie naturgemäß fröhlicher als sein Gegenüber. Nach Aussagen von Zedi habe seine Mannschaft die Grundtugenden aus dem Sieg im Niederrheinpokal verinnerlicht und in den Ligabetrieb übertragen. „Unser Plan ist aufgegangen. Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und ich werde meiner Mannschaft mitgeben, dass das der Weg ist, den wir bestreiten wollen bis zum Ende der Saison”, bilanzierte Zedi nach der Partie.