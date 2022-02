Schalke U23 - RWE: So laufen die Mannschaften in der Arena auf

Ab 14 Uhr kommt es in der Veltins Arena zu Gelsenkirchen zum Nachbarschaftsduell: Die U23 des FC Schalke 04 empfängt Rot-Weiss Essen. Wir haben die Aufstellungen.

Rund 3000 Zuschauer - die Hälfte davon aus Essen - werden zum Duell der U23 des FC Schalke 04 gegen Rot-Weiss Essen erwartet. Ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) geht es los.

Beide Mannschaften nehmen im Vergleich zu den vorangegangen Spielen keine großen Veränderungen vor und setzen auf ihre aktuell besten Startformationen - siehe Infobox.

FC Schalke 04 II: folgt folgt Rot-Weiss Essen: Davari - Rios Alonso, Heber, Herzenbruch, Bastians - Tarnat, Eisfeld, Harenbrock - Plechaty, Young - Engelmann. Bank: Golz, Dürholtz, Janjic, Kleinsorge, Kefkir, Krasniqi, Sauerland, Rüth, Langesberg. Schiedsrichter: folgt

Das sagten die Trainer vor dem Spiel:

Torsten Fröhling, FC Schalke 04 II: "Wir haben konzentriert und fokussiert trainiert in dieser Woche. Alle Spieler wollen gerne am Wochenende spielen. Das Team und die Trainer freuen sich auf die Partie in der Veltins Arena. Zu Rot-Weiss Essen muss ich eigentlich nicht viel sagen. Jeder kennt den Gegner und weiß, dass Essen eine starke Mannschaft ist."

Christian Neidhart, Rot-Weiss Essen: "Schalke ist in der Rückrunde sehr stabil. Die Mannschaft hat eine gute Qualität, schon das Hinspiel war schwer. Mit Schalke und Ahlen warten zwei harte Aufgaben auf uns. Ich denke, dass auch die Fans wissen worum es geht. Es darf nichts passieren, wir müssen Ruhe rein bekommen. Nur der Sport zählt. Da haben wir eine riesige Aufgabe vor der Brust."