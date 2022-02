RWE: Nachträgliches Geburtstagsgeschenk - Talent verlängert

Rot-Weiss Essen hat den nächsten Spieler mit einem Vertrag über die Saison hinaus ausgestattet. Ein Talent bleibt länger bei RWE.

Damit wären schon einmal 14 Spieler für die Saison 2022/2023 fix: Rot-Weiss Essen hat am Freitag bekanntgegeben, dass der Vertrag des 20-jährigen Sascha Volecke verlängert wurde. Nach RS-Infos unterschrieb Voelcke bis Sommer 2024. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Außenbahnspielers lief am Saisonende aus. Nun wurde verlängert - quasi ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Voelcke, der am Mittwoch, 23. Februar, 20 Jahre alt wurde.

"Sascha hat sich in dieser Saison schnell an die Anforderungen im Seniorenbereich gewöhnt und seine Stärken in seinen bisherigen Einsätzen bereits mehrfach angedeutet. Wir glauben langfristig an seine Entwicklung und sind glücklich, ihn über diese Saison hinaus hier in Essen zu behalten", sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Diese Verträge laufen bei RWE am 30. Juni 2022 aus: Isaiah Young, Daniel Davari, Jakob Golz, Oguzhan Kefkir, David Sauerland, Guiliano Zimmerling, Zlatko Janjic, Marius Kleinsorge (ausgeliehen vom 1. FC Kaiserslautern), Raphael Koczor (er ist nach RS-Infos über den Sommer als Torwarttrainer an den Verein gebunden) Nach RS-Informationen verlängern sich folgende Verträge im Aufstiegsfall: Simon Engelmann, Niklas Tarnat, Felix Bastians Über die Saison hinaus sind an RWE gebunden: Daniel Heber (bis 2025), José-Enrique Ríos Alonso (2024), Yannick Langesberg (2023), Fabian Rüth (2023), Nils Kaiser (2024), Michel Niemeyer (2023), Sandro Plechaty (2024), Luca Dürholtz (2023), Cedric Harenbrock (2023), Thomas Eisfeld (2024), Kevin Holzweiler (2023), Erolind Krasniqi (2023), Felix Herzenbruch (2023), Sascha Voelcke (2024)

"Als junges Talent ist Sascha pfeilschnell, was uns im Spiel nach vorn einige Möglichkeiten eröffnet. Wir glauben, dass ihn ihm viel Potenzial steckt, welches er hoffentlich hier an der Hafenstraße noch oft abrufen wird", ergänzt RWE-Cheftrainer Christian Neidhart.

2018 wechselte Voelcke vom Eimsbütteler TV zum FC St. Pauli. Für die Hamburger spielte der Linksfuß und ehemalige Junioren-Nationalspieler in der A- und B-Junioren Bundesliga. Im vergangenen Sommer folgte Voelckes Wechsel an die Hafenstraße.

Seither kommt er wettbewerbsübergreifend in 15 Spielen auf vier Scorer, ein Treffer und drei Vorlagen. "Für mich ist RWE die erste Station weit weg von zuhause. Ich habe mich hier gut eingelebt und komme mit Mannschaft, Staff sowie den Mitarbeitern im Verein gut zurecht. Die Gegebenheiten an der Hafenstraße sind optimal um mich weiterzuentwickeln. Gemeinsam haben wir außerdem ein ganz klares großes Ziel, mit dem ich mich identifizieren kann", sagte Voelcke nach der Vertragsunterzeichnung.