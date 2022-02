RWE: Zahlreiche Verträge laufen aus - das sagt der Trainer

Auf der einen Seite steht bei Rot-Weiss Essen das Sportliche, der Aufstieg in die 3. Liga ist das Ziel. Auf der anderen Seite stehen die Planungen, etliche Verträge laufen im Sommer aus.

Am Samstag steht für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West das Auswärtsspiel beim VfB Homberg (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) an. Auf dem Papier eine klare Sache, RWE ist auswärts ungeschlagen, fährt als Spitzenreiter nach Duisburg. Homberg dagegen hat nur zwei von 21 Partien gewonnen, seit sieben Spielen gelang kein Dreier. Und RWE war in dieser Saison nicht dafür bekannt, die vermeintlich Kleinen zu unterschätzen.

Daher ist die Chance groß, dass der nächste Dreier eingefahren wird. Damit würde das große Ziel, der Aufstieg in die 3. Liga, wieder ein Stückchen näher rücken. Doch die Kaderplanungen gestalten sich - wie natürlich auch bei der Konkurrenz - nicht einfach. Wir nehmen in den kommenden Wochen die Kader der Aufstiegskonkurrenten unter die Lupe - bei RWE fangen wir an.

Bei mir ist alles nur auf die 3. Liga ausgerichtet Christian Neidhart

Zahlreiche Verträge laufen an der Hafenstraße im Sommer aus, darunter auch die von Leistungsträgern und Routiniers wie Daniel Davari, Simon Engelmann, Isaiah Young oder Zlatko Janjic. Im Fall des Aufstiegs verlängern sich einige Verträge automatisch. RWE-Trainer Christian Neidhart betonte mit Blick auf die Verhandlungen hinter den Kulissen: "Die Gespräche laufen parallel zum Alltag. Jörn Nowak (RWEs Sportlicher Leiter, Anmerkung der Redaktion) führt viele Gespräche, vieles wird vorbereitet."

Diese Verträge laufen bei RWE am 30. Juni 2022 aus Isaiah Young Daniel Davari Jakob Golz Oguzhan Kefkir David Sauerland Sascha Voelcke Guiliano Zimmerling Zlatko Janjic Marius Kleinsorge (ausgeliehen vom 1. FC Kaiserslautern) Raphael Koczor (er ist nach RS-Infos über den Sommer als Torwarttrainer an den Verein gebunden) Nach RS-Informationen verlängern sich folgende Verträge im Aufstiegsfall Simon Engelmann Niklas Tarnat Felix Bastians Felix Herzenbruch (er hat eine Klausel, die greift bei einer bestimmten Anzahl von Spielen) Über die Saison hinaus sind an RWE gebunden: Daniel Heber (bis 2025) José-Enrique Ríos Alonso (2024) Yannick Langesberg (2023) Fabian Rüth (2023) Nils Kaiser (2024) Michel Niemeyer (2023) Sandro Plechaty (2024) Luca Dürholtz (2023) Cedric Harenbrock (2023) Thomas Eisfeld (2024) Kevin Holzweiler (2023)

Dann macht der Coach klar: "Bei mir ist alles nur auf die 3. Liga ausgerichtet, mein Vertrag gilt auch nur dann. Und ich weiß, dass die Mannschaft auch so denkt." Klar ist aber auch, nicht alle Verträge werden verlängert. Doch Neidhart sieht darin kein Problem, seine Meinung: "Wer mit RWE aufsteigt, der ist auf dem Markt auch interessant."

Ein Spieler, den RWE unbedingt halten will, der aber auch einen Markt in Liga zwei und drei hat, ist Isaiah Young, nicht erst seit seinem tollen Solo zum 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Nowak erklärte schon, wie schwer ist es werden könnte, ihn zu halten - RevierSport berichtete. Neidhart sieht durchaus Chancen für RWE, den Offensivspieler im Fall des Aufstiegs zu halten: "Wenn wir aufsteigen, haben wir auch Ziele. Und ein Spieler muss sich immer gut überlegen, ob er in die 2. Liga geht, wo er nicht sofort die Rolle einnimmt wie bei uns. Wir wissen, dass er Angebote hat, aber ich denke, dass es für seine Entwicklung besser wäre, noch bei uns zu bleiben."

Sollte es nicht so kommen, dann sieht Neidhart aber auch was Positives: "Das würde bedeuten, dass er viele gute Spiele für uns gemacht hat, das hilft am Ende auch dem Verein."

Doch bis es soweit ist, muss der Aufstieg erst gelingen. Und klar ist, die Konkurrenz ist groß. Am Freitag kommt es zum Verfolgerduell zwischen Fortuna Köln und dem Wuppertaler SV. Neidhart berichtet: "Wir werden mit dem ganzen Trainerteam vor Ort sein. Natürlich schaut man auch mal, was die Konkurrenz macht. Ich bin mir sicher, dass es andersrum auch so ist: Als wir gegen Düsseldorf II das 1:1 und Gelb-Rot kassiert haben, hat sicher der eine oder andere gehofft, dass da was geht für den Gegner."