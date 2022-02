RWO: Kein neuer Vertrag - Urgestein muss nach sechs Jahren gehen

Rot-Weiß Oberhausen plant im Hintergrund schon die neue Saison. Nun erfuhr RevierSport, dass das Urgestein des RWO-Kaders keinen neuen Vertrag erhält.

Die Wege von Rot-Weiß Oberhausen und Maik Odenthal werden sich im Sommer trennen. Der Mittelfeldspieler wird nach sechs Jahren an der Lindnerstraße keinen neuen Vertrag mehr in Oberhausen erhalten.

Das bestätigt Roland Braun, Odenthals Berater, gegenüber RevierSport: "RWO hat uns das sehr vernünftig begründet und mitgeteilt. So ist das Geschäft und wir respektieren die Entscheidung. RWO geht einen anderen Weg und Maik muss sich nun auch umschauen. Wir werden den Markt sondieren und schauen, was das Beste für Maik ist. Er hat ja bewiesen, dass er ein guter Regionalligaspieler ist, deshalb sind wir entspannt, was seine Zukunft betrifft."

Der 29-jährige Odenthal, der im Sommer 2016 vom VfL Osnabrück nach Oberhausen wechselte, bestritt seitdem 154 Pflichtspiele (31 Tore, 16 Vorlagen) für RWO. In der laufenden Saison waren es vier Tore und eine Vorlage in 14 Einsätzen. Aktuell fällt der Linksfuß aufgrund von Rückenbeschwerden aus. Seinen letzten Einsatz verbuchte Odenthal am 5. Februar 2022 beim 3:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach als er über 90 Minuten durchspielte. Für das kommende Wochenende ist der Routinier kein Thema.

Wohin Odenthals Weg führen wird, ist noch völlig offen. Nach RevierSport-Informationen haben jedoch schon die ersten Regionalligisten Kontakt zu Odenthals Berater aufgenommen.