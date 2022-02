Preußen Münster vor RWE: "Die Jungs sind heiß!"

Am Sonntag muss der SC Preußen Münster in der Regionalliga bei Rot-Weiss Essen antreten. Das sagt SCP-Coach Sascha Hildmann vor der Partie.

Am Sonntag ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) schauen die Fans der Regionalliga West in das Stadion an der Hafenstraße. Vor 10.000 Zuschauern steigt dann das Topspiel. Erster gegen Zweiter. Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster. Zwei Teams, die erst eine (RWE) und zwei (SCP) Partien verloren haben.

Das Hinspiel haben alle Beteiligten noch im Sinn. Münster dominierte, führte 2:0, am Ende gab es die Essener Aufholjagd und einen 3:2-Auswärtserfolg. Simon Engelmann traf kurz vor dem Ende.

Nun gibt es das Rückspiel. Und Preußen Trainer Sascha Hildmann betont: "Wir freuen uns auf das Spiel. Das wird sicherlich eine tolle Kulisse werden. Wir wollen uns dann natürlich mit einer guten Leistung, mit einem Sieg belohnen. Dafür müssen wir wieder die Leichtigkeit aus der ersten Hälfte des Hinspiels auf den Platz bekommen."

Münster, seit 13 Begegnungen ungeschlagen, hat dabei einen klaren Plan, den Hildmann mit auf den Weg gibt: "Wir wollen auch in Essen nach vorne spielen. Abzuwarten, ist nicht unser Spiel." Sein Zusatz: "Wir brauchen eine enorm gute Einstellung in Essen. Aber die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt und weiß, was sie zeigen muss. Und die Jungs sind heiß! Wir werden am Sonntag eine Mannschaft auf dem Platz haben, die kämpfen und alles raushauen wird."

Unterstützt wird Münster von 800 Anhängern, die Karten waren innerhalb von zehn Minuten vergriffen.