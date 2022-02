Preußen Münster: In nur 10 Minuten! Alle RWE-Karten weg

Für Preußen Münster stehen nun zwei sehr brisante Spiele auf dem Programm. Am Samstag kommt Ahlen zum Münsterland-Derby. Eine Woche später geht es zu Rot-Weiss Essen.

Die Fans des SC Preußen Münster sind heiß - heiß auf die kommenden Spiele. Denn am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) werden gegen Rot Weiss Ahlen rund 5000 Zuschauer an der Hammer Straße erwartet. Mit einem Derbysieg im Rücken wollen die "Adlerträger" dann eine Woche später nach Essen reisen.

Am Sonntag, 20. Februar (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), geht es dann zum Spitzenreiter RWE ins Stadion an die Hafenstraße. Begleitet werden die Preußen von 800 Schlachtenbummlern. In nur zehn Minuten waren am Donnerstag alle Essen-Karten vergriffen.

Auch die SCP-Fans werden wissen, dass der Auftritt in Essen für ihre Mannschaft ein "kleines Finale" sein könnte. Denn aktuell führt RWE die Tabelle fünf Punkte vor Münster an. Das Ziel der Preußen wird klar sein: Nach dem 20. Februar sollte der Vorsprung der Essener weniger als fünf Zähler betragen. Ansonsten dürfte es für Münster mit der Drittliga-Rückkehr nach zwei Regionalliga-Spielzeiten eng werden.

Im Hinspiel verspielten die Preußen eine 2:0-Führung und unterlagen RWE noch mit 2:3. In der vergangenen Saison verlor Münster vor leeren Rängen mit 0:1 in Essen.