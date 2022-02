Preußen Münster: Zwei Debüts bei Sieg über niederländischen Zweitligisten

Der SC Preußen Münster konnte sich in einem geheimen Testspiel mit 3:0 gegen einen niederländischen Zweitligisten durchsetzen. Darius Ghindovean und Thomas Kok debütierten.

Der SC Preußen Münster hat sich in einem geheimen Testspiel am Montag mit 3:0 gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem durchgesetzt. Im Nachbarland sorgten Langlitz, Deters und Dahlke für den Achtungserfolg.

Die Preußen sind das zweite Team der Regionalliga West, das sich gegen den Achten der zweiten niederländischen Liga durchsetzen konnte. Im Wintertrainingslager in Belek gewann der Wuppertaler SV mit 1:0 gegen De Graafschap.

Trainer Hildmann fehlte an der Seitenlinie

Für die Preußen war das Spiel ein Ersatz für das am Wochenende entfallene Meisterschaftsspiel gegen den SV Rödinghausen, das in der Woche nach dem RWE-Duell nachgeholt wird (23. Februar, 19:30 Uhr). Chefcoach Sascha Hildmann konnte krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stehen. Ihn ersetzte sein Co-Trainer Louis Cordes.

Der Ersatzmann an der Seitenlinie besorgte gleich zwei Winterneuzugängen ihr Debüt. Darius Ghindovean und Thomas Kok durften erstmals im Trikot der Preußen ran. Beide betonten im Nachgang gegenüber dem vereinseigenen Sender „nullsechsTV“, wie wichtig die Spielpraxis vor dem ersten Pflichtspiel mit dem SCP war.

Neuzugang Kok übernimmt Verantwortung

Kok, der vom norwegischen Erstliga-Aufsteiger FK Jerv nach Münster kam, bestritt sein letztes Pflichtspiel bereits im Dezember. „Es war gut wieder loszulegen und mit diesem Spiel wieder in den Rhythmus zu kommen“, freute sich der norwegische Sechser, der bereits kurz nach seiner Ankunft die wichtigsten deutschen Fußballbegriffe gelernt hat und auf dem Platz viel kommunizierte.

Die Sprachbarriere dürfte bei Ghindovean bereits überwunden sein. Der gebürtige Rumäne lief bereits zu Jugendzeiten für den MSV Duisburg auf und kommt in diesem Jahr auf elf Einsätze in der 3. Liga. Nun hat der „Zehner“ auch die ersten Minuten für den SCP auf dem Konto und wird aller Voraussicht nach schon bald seine ersten Regionalliga-Einsätze erhalten.

Die nächste Möglichkeit dazu gibt es am kommenden Wochenende. Dann ist Rot Weiss Ahlen zu Gast (12. Februar, 14 Uhr). Der SCP geht als klarer Favorit in die Partie und muss unbedingt gewinnen, wenn der Anschluss an Rot-Weiss Essen gehalten werden soll.