Regionalliga: Nordost-Team holt 101-maligen Bundesligaspieler

In der Regionalliga Nordost sorgte ein Aufstiegsaspirant mit einem Last-Minute-Wintertransfer für großes Aufsehen. Ein bekannter Bundesligaspieler kommt.

Der Berliner AK ist hoch ambitioniert und hat auch keine Scheu vor großen Verpflichtungen. Änis Ben-Hatira wurde als Neuzugang beim Tabellendritten der Regionalliga Nordost präsentiert.

Präsident Ebubekir Han gab die Verpflichtung des 33-jährigen Ex-Nationalspielers Tunesiens (elf A-Länderspiele, Anm. d. Red.) sowie Deutschlands U21, U20, U19) stolz bekannt: "In den vergangenen Transferperioden war Änis immer ein Thema im Poststadion. Nun konnten wir ihn in intensiven Gesprächen von unserem Konzept überzeugen. Er wird uns mit seiner nationalen und internationalen Erfahrung bis Saisonende qualitativ verstärken."

Mir lagen einige Angebote aus höheren Ligen vor. Ich habe mich bewusst für den Berliner AK entschieden, weil ich hier im Poststadion Geschichte schreiben möchte. Änis Ben-Hatira

Ben-Hatira, der bis zum vergangenen Sommer in Griechenland bei AE Larisa spielte, ist voller Tatendrang bei seinem neuen Klub in der Regionalliga Nordost. "Mir lagen einige Angebote aus höheren Ligen vor. Ich habe mich bewusst für den Berliner AK entschieden, weil ich hier im Poststadion Geschichte schreiben möchte", wird der 101-malige Bundesligaspieler zitiert.

Zwischen 2008 und 2010 absolvierte Änis Ben-Hatira 31 Pflichtspiele (drei Tore, vier Vorlagen) für den MSV Duisburg.

Ben-Hatira spielte in seiner Karriere nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern auch in der 2. Bundesliga. Er stand bei Vereinen wie Hamburger SV, MSV Duisburg, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und Karlsruher SC unter Vertrag. Im Ausland war er in der Türkei (Gaziantepspor), in Tunesien (Esperance Tunis), in Ungarn (Honved Budapest) und zuletzt in Griechenland (AE Larisa) aktiv.