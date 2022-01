Schalke: U23 fährt mit zwei Profi-Leihgaben "Sechspunktespiel" ein

Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 konnte am 23. Spieltag der Regionalliga West den zweiten Sieg des Jahres einfahren. Gegen die Sportfreunde Lotte gab es einen 4:1-Sieg.

Zweites Pflichtspiel des Jahres, zweiter 4:1-Sieg. Die U23 des FC Schalke 04 ist ordentlich aus der Winterpause gekommen.

Im heimischen Parkstadion gewannen die Königsblauen die von Trainer Torsten Fröhling als „Sechspunktespiel“ betitelte Begegnung gegen die Sportfreunde Lotte mit 4:1. Dabei gingen die Gäste aus Lotte früh durch Cedric Euschen in Führung (8.). Aber noch vor der Halbzeitpause kamen die Schalker durch Profi-Leihgabe Kerim Calhanoglu (21.) - auch Henning Matriciani wirkte aus dem Lizenzkader mit - und Leo Scienza (36.) zurück und drehten die Partie. Eine Viertelstunde vor Schluss machten die Hausherren den Sack zu und erhöhten durch erneut Scienza und Rufat Dadashov auf 4:1. Die Sportfreunde aus Lotte konnten sich nach dem Doppelschlag nicht mehr aufbäumen.

Die Schalker sammelten damit weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf. 27 Punkte hat die Fröhling-Elf nach 23 Spielen jetzt auf dem Konto und belegt damit Rang zwölf. „Wir haben zwei Spiele mehr als Lotte, deswegen trügt die Tabelle“, kommentierte Fröhling die Tabellensituation nach dem Spiel. Lotte steht mit 18 Punkten weiterhin auf dem 16. und somit einem direkten Abstiegsplatz.

FC Schalke 04 II: Wienand – Calhanoglu, Schell, Matriciani (62. Weichert), Anapak-Baka (64. Kyerewaa) – Maden (86. Kronmüller), Kaparos, Scienza, Amadin (89. Berisha) – Castelle, Dadashov Wienand – Calhanoglu, Schell, Matriciani (62. Weichert), Anapak-Baka (64. Kyerewaa) – Maden (86. Kronmüller), Kaparos, Scienza, Amadin (89. Berisha) – Castelle, Dadashov Sportfreunde Lotte: Luyambula – Allmeroth, Minz, Brauer, Aydinel – Terzi, Traoré (87. Kim), Euschen (45. Andzouana), Domroese – Franke (73. Nnaji), Han (87. Keissoglou) Schiedsrichter: David-Markus Koj Tore: 0:1 Euschen (8.), 1:1 Calhanoglu (21.), 2:1, Scienza (36.), 3:1 Scienza (74.), 4:1 Dadashov (78.) Zuschauer: 300 Gelbe Karten: Matriciani – Aydinel, Brauer

Der Cheftrainer der Schalker zeigte sich nach dem Abpfiff erleichtert: „Mir sind drei Steine vom Herzen gefallen, dass wir das unter diesen schwierigen Umständen hinbekommen und sechs Punkte gesammelt haben.“

Im Vergleich zum Spiel in Gladbach mussten die Königsblauen auf vier Positionen krankheitsbedingt wechseln. Die erste Viertelstunde hat man gesehen, dass wir überhaupt nicht im Spiel waren. Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Wichtig war, dass wir schnell das Anschlusstor gemacht haben. Nachher sind wir dann auch in die Tiefe und über die Außen gekommen. Lotte hat nur drauf gewartet, dass wir auf die Halben spielen, in den Raum rein. Ich hätte mir in der zweiten Halbzeit mehr Konzentration gewünscht, so haben wir Lotte immer wieder ins Spiel gebracht.“

Andy Steinmann, Trainer der Sportfreunde Lotte, sah über weite Strecken ein ordentliches Spiel seiner Mannschaft: „Ich finde, dass wir über 65 Minuten ein gutes Spiel gemacht und mindestens gleichwertig waren. Aber nach dem 1:2 und dem ganz unglücklichen 1:3 haben wir den Faden verloren und sind nicht mehr in unser Spiel gekommen. Nach der ersten Halbzeit hätte das Spiel einfach anders aussehen müssen und wir hätten ein, zwei Torchancen nutzen müssen. Das ist bitter, aber so ist Fußball. Da passieren Fehler. Deswegen ist Schalke nach 90 Minuten zurecht als Sieger vom Platz gegangen“, resümierte Steinmann.