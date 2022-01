RWE: Testspiel gegen Oberliga-Zweiten vereinbart

Rot-Weiss Essen nutzt nach der Spielabsage bei Fortuna Köln das freie Wochenende, um gegen einen Oberliga-Zweiten zu testen.

Rot-Weiss Essen trifft in einem kurzfristig angesetzten Testspiel am Samstag auf den Niedersachsen-Oberligisten Blau-Weiß Lohne. Anstoß im Heinz Dettmer-Stadion ist um 14 Uhr. Zum Duell werden 500 Zuschauer zugelassen sein, Eintrittskarten sind an der Tageskasse zum Preis von fünf Euro erhältlich. Lohne hat die Oberliga Niedersachsen-Staffel Weser-Ems/Lüneburg auf Platz eins vor Kickers Emden beendet und wird als Tabellenzweiter in der Aufstiegsrunde ab dem Frühjahr an den Start gehen. 1. FC Germania Egestorf/Langreder - Erster aus der anderen Oberliga-Staffel in Niedersachsen - ist in der Aufstiegsrunde derzeit Tabellenführer.

"Nach der Absetzung unserer Regionalliga-Partie gegen Fortuna Köln freuen wir uns, einen Testspiel-Gegner gefunden zu haben und so im Rhythmus zu bleiben. Das bereits vor dem Spielausfall geplante Aufeinandertreffen mit dem SV Schermbeck am Sonntag findet leider nicht statt. Wir bedanken uns bei Schermbeck für die Flexibilität und werden das Spiel gern zu einem gegebenen Zeitpunkt nachholen", sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Oberliga-Aufstiegsrunde in Niedersachsen - die Tabelle:

1. 1. FC Germania Egestorf Langreder (5-2-1), 17 Punkte (20:8 Tore)

2. BW Lohne (4-2-2), 14 Punkte (9:6 Tore)

3. Kickers Emden (4-1-3), 13 Punkte (14:12 Tore)

4. SV Ramlingen/Ehlershausen (3-2-3), 11 Punkte (13:12 Tore)

5. Lupo Martini Wolfsburg (2-5-1), 11 Punkte (12:8 Tore)

6. Heeslinger SC (3-2-3), 11 Punkte (7:7 Tore)

7. SC Spelle-Venhaus (2-3-3), 9 Punkte (11:10 Tore)

8. VfL Oldenburg (2-2-4), 8 Punkte (12:16 Tore)

9. FT Braunschweig (2-2-4), 8 Punkte (10:12 Tore)

10. Arminia Hannover (2-1-5), 7 Punkte (11:24 Tore)

Quelle: www.kicker.de