Regionalliga: Tore von RWE - WSV und Schalke ll - Gladbach ll im Video

In der Fußball-Regionalliga West hat die Restrunde begonnen. Hier gibt es die Tore von Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV und Borussia Mönchengladbach U23 - Schalke 04 U23.

Am Wochenende rollte der Ball in der Regionalliga West wieder. Der Auftakt in die zweite Saisonhälfte hatte einiges zu bieten. Rot-Weiss Essen besiegte den Wuppertaler SV im Topspiel mit 2:1. Und die U23 des FC Schalke 04 feierte trotz eines Mini-Kaders ein überraschendes 4:1 bei der Reserve von Borussia Mönchengladbach.

Im folgenden Facebook-Video von staige.tv können Sie sich die Tore der beiden Begegnungen hier noch einmal anschauen:





Die Statistik zu RWE - WSV Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty (74. Kleinsorge), Herzenbruch, Heber, Rios Alonso, Bastians - Tarnat, Dürholtz - Harenbrock (74. Krasniqi), Young (84. Rüth), Engelmann (66. Janjic) Wuppertaler SV: Patzler - Pytlik, Bilogrevic, Berisha (22. Rama) - Backszat (84. Abogaye), Rodirgues Pires - Hanke, Sarpei (46. Hagemann), Saric, Heidemann - Königs (66. Prokoph) Tore: 1:0 Young (5.), 2:0 Bastians (12.), 2:1 Königs (44.)