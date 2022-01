U23: Schalke siegt trotz Mini-Kader - Neuzugänge treffen prompt

Die U23 des FC Schalke 04 hat die Reserve von Borussia Mönchengladbach mit 4:1 (0:1) besiegt. Dabei standen nur zwölf Feldspieler im Kader.

Auftaktsieg für die U23 des FC Schalke 04! Die Königsblauen schlugen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 4:1. Und das etwas überraschend - schließlich stand S04 krankheits- und verletzungsbedingt nur ein Mini-Kader zur Verfügung.

Mit Mikail Maden saß gerade mal ein Feldspieler auf der Schalker Bank, Ersatzkeeper Felix Wienand war der 13. Mann im Kader der Königsblauen. Über mehr fitte Spieler verfügte Schalkes Trainer Torsten Fröhling offenbar nicht. Wie Fröhling im Vorfeld der Partie gegenüber der WAZ gesagt hatte, waren sich beide Teams sogar über eine Spielverlegung einig. Doch der Verband lehnte Fröhling zufolge ab.

Mittendrin waren gleich die beiden Schalker Winter-Zugänge Nelson Amadin und Niklas Castelle. Amadin erzielte gleich einen Doppelpack und drehte so den 0:1-Rückstand - Phil Beckhoff hatte Gladbachs Reserve in Führung gebracht (29.) - in eine 2:1-Führung. Der aus der Landesliga gekommene Niklas Castelle legte kurz darauf nach (58.). Leo Scienza besorgte das 4:1 (90.+1).

Seine einzige Wechselmöglichkeit sparte sich Fröhling lange auf. Erst in der 83. Minute brachte er Maden für Castelle.

"Nach der ordentlichen Vorbereitung war es wirklich schade, dass wir heute personell so improvisieren mussten", sagte Fröhling nach dem Spiel gegenüber Vereinsmedien. Er sprach seinem Team ein großes Kompliment aus und fügte an: "Auch spielerisch war es ein verdienter Sieg für uns, obwohl wir kaum Wechselmöglichkeiten hatten und damit keine frischen Leute ins Spiel bringen konnten.“

Dank des Sieges holte Schalke drei wichtige Punkte im Abstiegskampf und zog als Tabellenvierzehnter nach Punkten mit Gladbachs Reserve gleich. Wobei die Borussie eine Partie weniger absolviert hat.