SV Lippstadt: Mittelfeldspieler kommt aus der 3. Liga

Neuer Mann für den SV Lippstadt 08: Der Tabellenzehnte der Regionalliga West hat die Verpflichtung eines Mittelfeldspielers aus der 3. Liga bekanntgegeben.

Der SV Lippstadt hat die Wintertransferperiode genutzt und den defensiven Mittelfeldspieler Tim Möller verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom VfL Osnabrück an den Bruchbaum und hat in Lippstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben.

Der gebürtige Osnabrücker, der seit seinem elften Lebensjahr für den VfL aktiv war, war seit 2018 Teil der Profimannschaft und kam in den vergangenen Spielzeiten auf einige Einsätze in der zweiten und dritten Liga. In der abgebrochenen Saison 2019/20 war Möller an die Sportfreunde Lotte verliehen, für die er im defensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger auf insgesamt 20 Einsätze kam. In der laufenden Saison verbuchte er lediglich einen Drittligaeinsatz - über eine Spielminute am 25. August 2021 gegen Borussia Dortmund II. In der Osnabrücker Abstiegsspielzeit 2019/2020 kam Möller zu drei Einsätzen in der 2. Bundesliga.

"Das ist zweifelsfrei ein Transfer, der uns enorm bereichert. Tim ist ein ballsicherer und agiler Spieler, der über Jahre auf professionellem Niveau trainiert und gespielt hat. Ich freue mich sehr, dass er sich dazu entschieden hat, in Lippstadt einen Vertrag über diese Spielzeit hinaus zu unterschreiben. Mit ihm gewinnen wir unheimlich an Qualität", sagt SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann.