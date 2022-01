RL: Preußen Münster verstärkt sich mit Schalke-Abwehrspieler

Jetzt ist es amtlich. Preußen Münster verstärkt sich in der Regionalliga mit einem Abwehrspieler, der aus Gelsenkirchen zurückkehrt.

Jetzt haben sich drei der top fünf Mannschaften in der Regionalliga West schon verstärkt. Der Wuppertaler SV hat Valdet Rams vom SV Meppen verpflichtet. Rot-Weiss Essen hat Marius Kleinsorge vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, zudem mit Aaron Berzel (Viktoria Köln) und Fabian Rüth (TSG Hoffenheim II) zwei Probespieler im Training.

Und nun hat auch Preußen Münster nachgelegt und ein Eigengewächs zurück an die Hammer Straße gelockt. Erst im Sommer wechselte Lukas Frenkert vom SC Preußen Münster, für den er sieben Jahre lang in der Jugend, bei der U23 und bei den Profis seine Fußballschuhe schnürte, zur Reserve des Zweitligisten FC Schalke 04. Nun die Rückkehr nach 15 Einsätzen für Schalke II. In Münster hat er einen langfristigen Vertrag erhalten.

„Lukas hat bei uns vor seinem Wechsel nach Gelsenkirchen mit einer starken Entwicklung und guten Leistungen überzeugt und es ist kein Geheimnis, dass wir ihn nur sehr ungern haben ziehen lassen. Umso mehr freuen wir uns, dass er nun zurückkehren möchte. Wir kennen Lukas sehr gut und bekommen einen Spieler mit sehr guter Physis und guter Einstellung hinzu, der auch charakterlich in unsere Mannschaft passt“, kommentiert Sportdirektor Peter Niemeyer die Rückkehr des Verteidigers, der bereits am Montagnachmittag mit dem Team auf dem Trainingsplatz stehen soll.