Bonner SC: Ehemaliger Bundesligaspieler übernimmt das Traineramt

Am Silvestertag hat Fußball-Regionalligist Bonner SC seinen neuen Trainer vorgestellt. Der ehemalige Zweitliga- und Bundesligaprofi übernimmt ab dem 1. Januar 2022.

Matthias Mink oder Markus von Ahlen: einer von beiden sollte am Silvestertag als neuer Trainer des abstiegsbedrohten Bonner SC präsentiert werden. Das berichtete RevierSport vor wenigen Tagen.

Die Entscheidung ist nun gefallen: Ex-Profi von Ahlen, der am 1. Januar 2022 51 Jahre alt wird, übernimmt beim Regionalligisten aus der ehemaligen Bundeshauptstadt. Das bestätigte der Bonner SC offiziell am Silvestertag. Am 3. Januar steht von Ahlen dann erstmals mit der Mannschaft auf dem Platz.

"Die vielen Anrufe und Anfragen zeigen, dass der BSC eine gute Adresse in der Regionalliga West ist", erklärt BSC-Sportdirektor Daniel Zillken: "Wir sind sicher nicht Rot-Weiss Essen, Preußen Münster oder Rot-Weiß Oberhausen, aber wir bieten in Bonn Strukturen und ein Umfeld, in dem sich gut arbeiten lässt. Wir brauchen einen Trainer, der sich nicht zu schade ist, mit anzupacken und das ist Markus von Ahlen. Er ist sehr fleißig, akribisch und ich bin mir sicher, dass er der Mannschaft eine Handschrift verpasst."

Von Ahlen absolvierte 2006 den DFB-Fußballlehrer-Lehrgang als Lehrgangsbester und war nach Stationen bei Arminia Bielefeld und 1860 München zuletzt im Juniorenbereich bei Bayer Leverkusen tätig. Als Profi absolvierte der ehemalige Mittelfeldspieler 148 Begegnungen in der 2. und 38 Partien in der 1. Bundesliga. Er stand als Aktiver bei Bayer Leverkusen, VfL Bochum, SV Meppen, KFC Uerdingen und Alemannia Aachen unter Vertrag.