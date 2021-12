SV Rödinghausen: Nach Knorpelschaden - SVR sucht einen Neuner

Der SV Rödinghausen überwintert nach einem miserablen Saisonstart und nur einem Punkt aus fünf Spielen auf Platz acht. Trainer Carsten Rump zieht ein Halbzeit-Fazit.

Carsten Rump über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Ich bin insgesamt gesehen mit der Mannschaft zufrieden. Der Verein hatte nach den ersten fünf Spielen nur einen Punkt auf dem Konto und nun stehen wir auf Platz acht. Das ist unter dem Strich absolut in Ordnung, auch wenn noch einiges besser hätte laufen können."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Rick ten Voorde hat sich einen Knorpelschaden zugezogen und wird lange ausfallen. Es ist durchaus möglich, dass wir da nochmal nachlegen. Aber ein neuer Neuner müsste ins Gesamtgefüge passen. So ein Mann, der uns sportlich und charakterlich weiterhilft, ist im Winter sehr schwer zu finden."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen uns weiterentwickeln und das auch im Hinblick in Richtung des Sommers. Die Mannschaft soll meine Idee vom Fußball noch mehr verstehen und verinnerlichen. Daran werden wir arbeiten. Aber wir schauen auch auf die Tabelle und wollen uns sicherlich nicht verschlechtern. Der aktuelle achte Rang soll zumindest gehalten werden."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Die Arbeit beginnt wieder am 4. Januar. Auf ein Trainingslager verzichten wir. Am 6. Januar testen wir daheim gegen den VfL Osnabrück, am 10. Januar in der Klosterpforte gegen den FC Groningen und am 15. Januar im Heidewaldstadion gegen den FC Gütersloh. Das sind drei hervorragende Testspielgegner."