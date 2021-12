RL West: Lotte feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die Sportfreunde Lotte haben im Nachholspiel am Dienstagabend gegen Fortuna Düsseldorfs U23 einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren.

Die Sportfreunde Lotte haben einen immens wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt errungen. Im Nachholspiel am Dienstagabend zuhause gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf feierte der ehemalige Drittligist einen 3:1-Sieg.

Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatte Lottes Angreifer Nils Stettin die Mannschaft um den ehemaligen RWE-Publikumsliebling Timo Brauer in Führung geschossen. Kurz nach der Pause legte ausgerechnet Cedric Euschen nach (50. Minute). Der gebürtige Saarbrückener hatte in der vergangenen Saison noch bei den Landeshauptstädtern gespielt und war erst im August nach Lotte gewechselt. Stettin setzte wieder nur wenige Minuten später das 3:0 hinterher. Im Anschluss konnten die Gäste von Trainer Nico Michaty nur auf den 1:3-Endstand aus ihrer Sicht verkürzen.

In der Tabelle ziehen die Sportfreunde damit an Alemannia Aachen und Wegberg-Beeck vorbei und stehen nun mit 15 Punkten auf Platz 16, dem gleichzeitig ersten Abstiegsplatz in der Regionalliga West. Der Rückstand auf den Bonner SC, der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt, schrumpft damit auf nur noch zwei Punkte. Allerdings haben die Lotter noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Damit hat Lotte am kommenden Samstag die Möglichkeit, auf Platz 15 zu springen. Dann geht es zum Abstiegsduell beim Tabellenvorletzten VfB Homberg. Fortuna Düsseldorf II, weiterhin in der Tabelle auf dem neunten Platz, empfängt im heimischen Paul-Janes-Stadion den FC Wegberg-Beeck.

Die erste Austragung der Partie war eigentlich vor zwei Wochen angesetzt, wurde dann aber nur wenige Minuten vor dem Anstoß wegen der Platzverhältnisse im Stadion am Lotter Kreuz kurzfristig abgesagt werden.