RWE in Straelen: Alle Karten sind bereits vergriffen

Rot-Weiss Essen reist am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Jahresabschluss nach Straelen. An der Römerstraße will RWE mit einem Sieg auf Platz eins überwintern.

Die letzten beiden Spiele - im Niederrheinpokal und in der Regionalliga West - hat Rot-Weiss Essen gegen den SV Straelen verloren. Es wird für RWE Zeit den "Angstgegner" vergessen machen zu lassen. Einen Sieg in Straelen hat sich der aktuelle Tabellenführer auf die Fahnen geschrieben. Bei diesem Unternehmen wird RWE auch von 450 Schlachtenbummlern aus der Ruhrmetropole unterstützt. Alle 450 RWE zu Verfügung stehenden Eintrittskarten sind bereits vergriffen. Insgesamt dürfen am Samstag 1000 Zuschauer der Regionalliga-West-Partie des 21. Spieltags zwischen SV Straelen und Rot-Weiss Essen beiwohnen.



