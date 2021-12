Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen besiegte den Bonner SC deutlich mit 6:1 (1:0). Trainer Christian Neidhart lobte seine Mannschaft.

Tabellenführung zurückerobert! Rot-Weiss Essen hat dieses Ziel beim Flutlichtspiel gegen den Abstiegskandidaten Bonner SC eindrucksvoll erreicht. Im letzten Heimspiel im Stadion Essen – die Stätte heißt ab Januar 2022 Stadion an der Hafenstraße – feierte RWE einen 6:1 (1:0)-Kantersieg und verdrängte den Wuppertaler SV wieder – zumindest bis Samstag – vom Platz an der Sonne.

Simon Engelmann war der Matchwinner mit einem Dreierpack (38.,80.,85.). Die weiteren Treffer für die Essener erzielten Zlatko Janjic (50.), Cedric Harenbrock (64.) und Sascha Voelcke (82.). In einer kurzen Schwächephase der Rot-Weissen verkürzte Masaaki Takahara (69.) für den BSC zwischenzeitlich auf 1:3.

Der Sieg war insgesamt ungefährdet gegen einen überforderten Gegner. Coach Christian Neidhart war zufrieden: "Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren sehr druckvoll. Unsere beiden Treffer, die aberkannt wurden, waren keine Abseitstore. Das Tor von Engelmann war zu einhundert Prozent kein Abseits, bei Bastians kann man streiten. Da war es wohl gleiche Höhe. Ich habe die Szenen in der Halbzeit gesehen. In der zweiten Hälfte haben wir nahtlos an die Leistung angeknüpft, bis zu unserer Phase, wo wir das Gegentor bekommen. Wir haben uns aus dieser Situation aber super befreit und noch schöne Treffer erzielt. Die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, hat mir gut gefallen."





In der ersten Hälfte tat sich RWE bis zum Führungstreffer von Engelmann noch schwer, Lücken gegen die kompakte Bonner Defensive zu finden. Das 1:0 war dann der Dosenöffner für das Schützenfest. "Der Platz war sehr holprig, nicht im besten Zustand und schwer zu bespielen. Das wussten wir und war uns bereits vor der Partie klar. Wir haben dann auch gemahnt, dass wir auf diesem Platz einfach spielen", erklärte der Essener Fußballlehrer.

Letztes Punktspiel in Straelen

Das Heimjahr 2021 hat Rot-Weiss Essen mit dem 6.1-Erfolg erfolgreich abgeschlossen. Bis zur Winterpause steht noch eine Partie an: Am kommenden Samstag (18.12., 14 Uhr) reist der Spitzenreiter ins Stadion an der Römerstraße, um sich mit dem SV Straelen zu duellieren. Im Hinspiel kassierte die Neidhart-Elf eine 1:4-Klatsche – die einzige Niederlage im bisherigen Saisonverlauf.