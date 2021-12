RWE: Souveräner Sieg im letzten Heimspiel! Essen wieder Erster

Rot-Weiss Essen feierte im letzten Heimspiel des Jahres 2021 einen souveränen 6:1 (1:0)-Sieg über den Bonner SC. RWE hat damit zumindest bis Samstag wieder Platz eins übernommen.

Christian Neidhart hatte es vor dem Spiel betont: Rot-Weiss Essen will sich unbedingt mit einem Heimsieg im letzten Spiel des Jahres an der Hafenstraße von den Fans verabschieden. Gesagt, getan: RWE besiegte den Bonner SC mit 6:1 (1:0). Simon Engelmann (38., 80., 86.), Zlatko Janjic (50.) und Cedric Harenbrock (64.) besorgten vor 6700 Zuschauern - so viele Fans durften aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung dabei sein - den 13. Saisonsieg im 19. Spiel.

Das Spiel begann mit zwei Abseitstoren. Nach ein wenig Abtasten erhöhte RWE peu à peu das Spieltempo und kam auch nach sieben und 17 Minuten zu Torerfolgen durch Simon Engelmann sowie Felix Bastians - doch Schiedsrichter Julian Engelmann entschied in beiden Fällen auf Abseits.

Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty (84. Langesberg), Herzenbruch, Rios Alonso, Bastians - Young (84. Heim), Tarnat, Dürholtz, Harenbrock - Janjic (70. Krasniqi), Engelmann. Davari - Plechaty (84. Langesberg), Herzenbruch, Rios Alonso, Bastians - Young (84. Heim), Tarnat, Dürholtz, Harenbrock - Janjic (70. Krasniqi), Engelmann. Bonner SC: Birk - Afamefuna, Fiedler, Goralski, Keita - Fillinger (21. Takahara), Teixeira - Pommer (55. Bezerra-Ehret), Gonzalez, Güler - Mukanya (70. Somuah). Schiedsrichter: Julian Engelmann. Tore: 1:0 Engelmann (38.), 2:0 Janjic (50.), 3:0 Harenbrock (64.), 3:1 Takahara (69.), 4:1 Engelmann (80.), 5:1 Voelcke (82.), 6:1 Engelmann (86.). Gelbe Karten: - Teixeira. Zuschauer: 6700.

Die Tore hätten RWE wohl gut getan. Denn in der ersten halben Stunde wirkten die Essener Angriffe doch etwas zu langsam, zu durchsichtig für den Gegner. Echte Gefahr, bis auf die Abseitstreffer, gab es vor dem Gehäuse von BSC-Keeper Kevin Birk nicht - bis zur 38. Minute.

Eine Einzelaktion von Isaiah Young musste her. Dieser setzte sich im Strafraum toll durch und bediente Engelmann mustergültig, der nur noch einschieben musste - 1:0 RWE (38.).

Dieser Treffer gab den Gastgebern Auftrieb. In der zweiten Hälfte sollte es nur fünf Minuten dauern, bis die Essener wieder einnetzten. Sandro Plechaty bediente Zlatko Janjic mit einer butterweichen Flanke und dieser ließ sich die Chance nicht nehmen - 2:0 für RWE (50.). Nur eine knappe Viertelstunde später machte dann Cedric Harenbrock das 3:0 (64.). Direkt im Gegenzug hatte dann auch Bonn seine erste Chance des Spiels: Doch Daniel Davari, der die Kapitänsbinde des erkrankten Dennis Grote übernahm, reagierte gegen Serhat Semih Güler hervorragend.

Pfosten verhindert den Bonner 2:3-Anschlusstreffer - RWE mit Weckruf und dem 4:1 sowie 5:1

Doch die Bonner schöpften nach dem 0:3 plötzlich Mut, hatten nichts mehr zu verlieren. Und dann fiel auch das 1:3 durch Masaaki Takahara (69.), der sein drittes Saisontor erzielte. In der 71. Minute folgte eine Wahnsinns-Tat von Davari gegen Teixeira, der aus fünf Metern am Essener Keeper scheiterte. Zuvor hatte Güler den Ball an den Pfosten geköpft.

RWE wurde durch diese Doppelchance der Bonner wieder geweckt und die Konzentration wurde schnell hochgefahren. Simon Engelmann mit einem Schuss, den Felix Herzenbruch noch an den Bauch bekam, machte mit dem 4:1 (80.) alles klar. Zwei Minuten später erhöhte noch Sascha Voelcke (82.) mit seinem ersten Tor für Rot-Weiss Essen auf 5:1 - Endstand an der Hafenstraße? Nein! Simon Engelmann machte den Kantersieg in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer am Freitagabend perfekt. RWE kehrt furios zurück an die Tabellenspitze der Regionalliga West.