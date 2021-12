RWE: Trainingsauftakt fix, Trainingslager-Gegner noch nicht

Rot-Weiss Essen hat mit dem Bonner SC (Heimspiel) und SV Straelen (Auswärtspartie) noch zwei Begegnungen in diesem Jahr auf der Agenda. Der Trainingsstart fürs neue Jahr steht.

Sieg gegen Bonn, Sieg gegen Straelen: Das sind die zwei noch zu realisierenden Ziele für Rot-Weiss Essen im Jahr 2021. Dann geht es für die Mannschaft und das Trainerteam rund zwei Wochen in die wohlverdienten Ferien.

Schon am 3. Januar startet RWE dann in die Vorbereitung auf die Restrunde, die mit dem Spiel am 23. Januar (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit dem Kracher gegen den Wuppertaler SV beginnt. "Das werden knackige drei Wochen Vorbereitungszeit", prophezeit Christian Neidhart. RWE wird bekanntlich vom 10. bis zum 16. Januar noch einen Abstecher in die Türkei (Belek) machen, um sich optimal auf die Restrunde vorzubereiten.

So ist der Stand bei den Rekonvaleszenten

Sowohl beim Trainingsstart als auch im Trainingslager werden dann drei der aktuell vier verletzten Spieler wieder an Bord sein. RWE-Trainer Neidhart rechnet fest mit der Rückkehr des Abwehrchefs Daniel Heber, Linksverteidigers Michel Niemeyer, der in Essen überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist, und Flügelflitzers Oguzhan Kefkir. "Alle drei befinden sich noch in der Reha, sind jedoch auf einem sehr guten Weg, um zurückzukehren. Bei Daniel Heber wird es im Optimalfall sogar schon in der nächsten Woche sein. Vielleicht kann er dann schon Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Mit Niemeyer und Kefkir rechnen wir am 3. Januar", berichtet Neidhart. Einzig Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss) wird noch einige Monate fehlen.

In der Türkei: Neidhart plant mit zwei Testspielen

Der Fußballlehrer verriet gegenüber RevierSport auch, dass RWE im Türkei-Trainingslager zwei Testspiele plant. "Die Gegner stehen aber noch nicht fest. Ich kenne das noch aus Meppener Drittligazeiten, da haben wir oft vor Ort Testspiele vereinbart. Das können wir eventuell auch tun. Aber wir haben ja auch eine Agentur engagiert, die uns das Trainingslager vorbereitet. Da werden sich schon zwei ordentliche Testspiel-Gegner finden", erklärt der gebürtige Braunschweiger.

Und da wäre noch der Wuppertaler SV, der vom 9. bis zum 16. Januar in Belek residiert. Das WSV- und RWE-Hotel trennt keine 15 Kilometer. "Klar, wenn es die Zeit zulässt, dann werden wir auch mal ein Wuppertaler Testspiel unter die Lupe nehmen. Sie werden es ja nicht anders handhaben. Das ist alles völlig legitim", sagt Neidhart.