RWE: Türkei-Trainingslager offiziell bekanntgegeben

Das offene Geheimnis wurde nun von Vereinsseite auch offiziell gelüftet: Rot-Weiss Essen reist im Januar für eine knappe Woche in die Türkei ins Trainingslager.

Rot-Weiss Essen wird zur Vorbereitung auf die Restrunde der Saison 2021/2022 zwischen dem 10. und 16. Januar ein Winter-Trainingslager im Süden beziehen. Es geht nach Belek, in die Türkei. Das gab der Regionalliga-West-Spitzenreiter am Dienstagnachmittag offiziell bekannt.

"Unser Trainingsplatz ist mittlerweile sehr marode und bei schlechtem Wetter kaum nutzbar, ohne bleibende Schäden zu verursachen. Wir haben uns deshalb frühzeitig damit beschäftigt, ein Trainingslager im Süden zu absolvieren. Wir wollen top vorbereitet in die restlichen Spiele gehen und sind fest davon überzeugt, dass wir in Belek beste Bedingungen vorfinden", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Fans und Sponsoren können die Mannschaft begleiten

Der Verein gibt seinen Fans und Sponsoren gemeinsam mit RWE-Partner Ohagen Reisen die Möglichkeit, das Trainingslager hautnah mitzuerleben. Schon im Januar 2020 war dies der Fall, als sich RWE in Spanien auf die Rückrunde vorbereitete und auch von Fans sowie Sponsoren begleitet wurde. Das rot-weisse Reisepaket beinhaltet auch diesmal neben den gemeinsamen Flügen mit der Mannschaft ab Düsseldorf und der Unterkunft im Mannschaftshotel auch Transfers sowie Eintritt zu den Testspielen vor Ort.

Nach RevierSport-Informationen plant auch der Wuppertaler SV ein Winter-Trainingslager in Belek. Auch der Schweizer Top-Klub FC Zürich wird in der Zeit vor Ort sein und viele andere Mannschaften zum Beispiel aus Rumänien oder auch Russland.

"Die Türkei wird auch in diesem Winter wieder von einer Vielzahl von Vereinen als Trainingslager-Quartier angesteuert. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns in die Türkei begleitet. So ein Trainingslager ist immer die perfekte Gelegenheit, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Unser Reisepaket beinhaltet viele attraktive Leistungen und refinanziert zu einem Teil das Trainingslager. Mitreisende leisten so unmittelbar ihren Beitrag zu einer optimalen Vorbereitung der entscheidenden Saisonphase für unsere Mannschaft", erklärt Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, die Fan- und Sponsoren-Reise.