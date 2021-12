Schalke: U23 gibt ein 2:0 in Nachspielzeit ab - Trainer fassungslos

Unfassbar! Die Reserve des FC Schalke 04 hat einen wichtigen Sieg in der Nachspielzeit abgegeben. S04 II vergeigte eine 2:0-Führung in der 95. und 97. Minute.

Was für ein bitterer Spieltag für die U23 des FC Schalke 04: Bis tief in die Nachspielzeit führte die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling mit 2:0 beim SC Wiedenbrück, ehe sie in der 5. und 7. Minute der langen Nachspielzeit doch noch die Gegentreffer zum Ausgleich durch Hendrik Lohmar sowie Lukas Demming kassieren musste. Zuvor hatte Mika Hanraths (24., 52.) Schalke II in Führung gebracht.

Kein Wunder, dass S04-II-Coach Fröhling nach diesem Spielverlauf bedient war. "Es ist schwer, in Worte zu fassen. Nach diesem Spielverlauf ärgern wir uns wahnsinnig. Wir haben unser bestes Auswärtsspiel gemacht. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir diszipliniert und gut umgesetzt. Gegen die defensivstärkste Mannschaft haben wir zwei Tore geschossen und das Spiel auf schwierigem Boden gut kontrolliert", bilanzierte der enttäuschte Fußballlehrer.

So traurig und bitter das jetzt alles ist, müssen wir zusammenhalten und das Positive aus dem Spiel herausziehen. Es war eine Steigerung und wir haben gute Fortschritte gemacht. Am Ende haben wir uns nicht belohnt. Solche Fehler können wir nicht noch einmal machen, daraus müssen wir lernen. Torsten Fröhling

SC Wiedenbrück: Hölscher – Pudel, Böhmer (57. Zech), Kaptan (57. Lohmar), Touray (46. Szeleschus), Zahn, Özer, Harouz (57. Ruzgis), Demming, Hüsing, Liehr. FC Schalke 04 II: Zadach – Becker, Schell, Hanraths, Frenkert – Müller, Mende (46. Kronmüller) – Scienza (85. Liebnau), Krasniqi (90.+1 Tehe), Berisha (85. Scheller) – Aramburu. Schiedsrichter: Alexander Schuh. Tore: 0:1 Hanraths (24.), 0:2 Hanraths (52.), 1:2 Lohmar (90.+5/FE), 2:2 Demming (90.+7). Zuschauer: 250.

Warum es letztendlich zu diesem Last-Minute-Knockout - und das im doppelten Sinne - kam, versuchte der 55-Jährige zu erklären. "Am Ende hat sich dann wieder gezeigt, dass wir noch eine junge Mannschaft sind. Eine erfahrene Truppe hätte die Schlussphase anders runtergespielt und den Ball nicht nochmal ins Spiel gebracht. So traurig und bitter das jetzt alles ist, müssen wir zusammenhalten und das Positive aus dem Spiel herausziehen. Es war eine Steigerung und wir haben gute Fortschritte gemacht. Am Ende haben wir uns nicht belohnt. Solche Fehler können wir nicht noch einmal machen, daraus müssen wir lernen."

Für die U23 des FC Schalke 04 geht es nun erst am Montag, 13. Dezember (14 Uhr), bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln weiter.