RL: So geht Preußen Münster in das Topspiel gegen RWO

Am Samstag empfängt Preußen Münster in der Regionalliga West Rot-Weiß Oberhausen ab 14 Uhr (RS-Liveticker) zum Topspiel. So ist die Lage vor dem Spiel bei den Preußen.

Dritter gegen Fünfter: Preußen Münster und Rot-Weiß Oberhausen bestreiten am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) das Topspiel in der Regionalliga West. Beide Teams eint: Sie wollen an Spitzenreiter Rot-Weiss Essen dranbleiben.

Daher müssen beide Mannschaften auf Sieg spielen. Rot-Weiss Essen trifft derweil zeitgleich auf den Letzten der Auswärtstabelle, die Sportfreunde Lotte.

Vor dem Knaller gegen die Kleeblätter, zu dem über 6000 Zuschauer erwartet werden, betont SCP-Trainer Sascha Hildmann: "Wir haben keine neuen Verletzten. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Jungs an Bord und haben diese Trainingswoche sehr gut mitgezogen. Im Training will sich jeder zeigen, keiner lässt sich hängen. Das macht Spaß. Es wird aber am Samstag auch schwierige Entscheidungen geben, da müssen wir nochmal in uns gehen."

Zuhause konnte sich der SCP zuletzt auf seine Form verlassen - egal welche Mannschaft nominiert wurde. Insgesamt wurde von acht Partien nur die gegen RWE verloren. Zuletzt gab es drei Heimsiege in Serie. Doch mit RWO kommt ein starker Gegner, das weiß auch Hildmann: "Oberhausen hat eine starke Mannschaft mit viel Qualität. Wir wissen um die Gefahr, die auf uns zukommt, wollen aber unserem Spielstil treu bleiben."

Vor allem bei ruhenden Bällen muss Münster aufpassen, weiß der Preußen-Coach: "Oberhausen legt Wert auf gepflegten Fußball, sie schaffen es aber auch, bei Standards für Gefahr zu sorgen. Sie haben viele gestandene Spieler mit hoher Qualität."

Am Ende soll der Dreier aber in Münster bleiben, auch wenn Hildmann der Begegnung keinen Endspiel-Charakter zuweisen möchte: "Es ist sicher ein richtungsweisendes Spiel, aber kein Endspiel. Dafür ist es noch zu früh. Wie schnell Punkte mal weg sein können, haben wir gemerkt, aber auch andere Teams schon."