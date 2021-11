RL: Vor RWE-Spiel - Lotte mit sechster Pleite im 7. Spiel

Am Mittwoch fand in der Regionalliga West das Nachholspiel zwischen den SF Lotte und dem SC Wiedenbrück statt. Nach 90 Minuten hieß es 2:0 (2:0) für den SCW.

Sportlich läuft es für den SC Wiedenbrück in der Regionalliga West. Doch vor dem Nachholspiel bei den SF Lotte gab es einige Hiobsbotschaften in Form von Corona-Fällen.

Niklas Szeleschus und Hendrik Lohmar mussten bereits am Wochenende wegen eines positiven Coronabefundes passen, nun hat es auch Co-Trainer Dirk Flock erwischt, der sich umgehend in häusliche Quarantäne begab. Neben dem Trio fehlten SCW-Coach Daniel Brinkmann in Lotte auch Tim Geller (Muskelverletzung) und Manfredas Ruzgis (Verhärtung in der Leiste).

SF Lotte: Peitzmeier - Euschen, Allmeroth, Minz, Goransch - Brauer, Han - Determann, Terzi, Domröse - Stettin Peitzmeier - Euschen, Allmeroth, Minz, Goransch - Brauer, Han - Determann, Terzi, Domröse - Stettin SC Wiedenbrück: Hölscher - Hüsing, Böhmer, Pudel, - Demming, Liehr- Özer, Kaptan, Touray - Zahn, Harouz Tore: 0:1 Zahn (26.), 0:2 Harouz (31) Schiedsrichter: Torsten Schwerdtfeger

Sportlich hat sich das beim 2:0 in Lotte nicht bemerkbar gemacht. Benedikt Zahn und Said Harouz - beide per Elfmeter - schossen den SCW schon vor der Pause sicher mit 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel brachten die defensiv bisher so überzeugenden Wiedenbrücker den Sieg über die Zeit. Der Lohn für den Dreier: Wiedenbrück klettert auf den sechsten Rang - am Wochenende hat der SCW spielfrei, die Partie bei der U23 von Fortuna Düsseldorf wurde verlegt.

Jubel in Wiedenbrück, mal wieder Frust in Lotte. Das 0:2 war - abgesehen vom 4:1 am letzten Wochenende gegen RW Ahlen - die sechste Pleite aus den letzten sieben Partien. Und jetzt geht es am Wochenende (Samstag, 14 Uhr) auch noch zum Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Auswärts war die Spielzeit für die Sportfreunde bisher ein einziges Desaster. Sieben Spiele, sieben Niederlagen. In fünf dieser Aufeinandertreffen gab es kein Lotter Treffer.