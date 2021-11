RWE: Gegen Gladbach II gab es mehr Pleiten als Siege

Am Freitag muss Rot-Weiss Essen bei Gladbach II antreten (19 Uhr). Es gibt Gegner, gegen die die Essener lieber antreten.

In der Regionalliga West stehen am Freitag vier Partien an. Rot-Weiss Essen muss unter anderem bei der U23 von Borussia Mönchengladbach antreten. Und die Fohlen-Talente sind eine der wenigen Mannschaften, die gegen RWE eine positive Bilanz vorweisen können.

25 Partien gab es zwischen beiden Mannschaften, Essen gewann nur neun Vergleiche, zwölf Mal siegte Gladbach. Auffällig: Unentschieden gab es selten, vier Mal teilte man sich die Punkte. Auch in Gladbach spricht die Bilanz für Gladbach, allerdings nur hauchdünn. Von 13 Partien gingen sechs an die Borussia, fünf an RWE, zudem gab es zwei Punkteteilungen.

Im letzten Jahr gab siegte RWE in Gladbach. 2:0 hieß es nach 90 Minuten. Am Freitag haben beide Teams einige Problem im Gepäck. RWE fehlen fünf verletzte Spieler, Trainer Christian Neidhart hat aktuell nur 16 Feldspieler im Training. Und Gladbach hat - nach vier Siegen am Stück - zuletzt drei Begegnungen in Serie verloren. Gegen Wegberg-Beeck, Rödinghausen und RW Ahlen.

Dementsprechend steht Gladbach vor dem Spiel, das im großen Borussia-Park ausgetragen wird, gegen den Spitzenreiter auch nur auf Rang zehn, dabei gab es vor der Spielzeit einige Experten, die Gladbach in der Spitzengruppe gesehen haben. Davon sind sie aktuell ein Stück entfernt.