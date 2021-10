RWE: Gute Nachrichten von Kevin Holzweiler

Fußball-Regionalliga-West-Tabellenführer Rot-Weiss Essen muss aktuell auf einige wichtige Spieler verzichten. Auch Kevin Holzweiler wird lange ausfallen.

Dreimal in Folge spielte Rot-Weiss Essen zuletzt Unentschieden. Angefangen hat die Remis-Serie mit der Nullnummer gegen den SC Wiedenbrück - einem sehr teuer bezahlten Punkt.

Daniel Heber zog sich einen Wadenbeinbruch und Kevin Holzweiler einen Kreuzbandriss zu. Am Donnerstagabend meldete sich Flügelflitzer Holzweiler vom Krankenbett. Er wurde in einem Solinger Krankenhaus operiert. "Die Operation ist gut verlaufen und ich fühle mich sehr gut. Ab jetzt geht es hoffentlich nur noch bergauf. Ich gebe alles, um schnellstmöglich wieder fit zu sein. Vollgas! Die Reha kann kommen", schrieb der 27-Jährige in den Sozialen Medien.





Am Samstag trifft Rot-Weiss Essen (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Heimspiel auf die Alemannia aus Aachen, die sich aktuell auf Trainersuche befindet. Neben Heber, der wohl in diesem Jahr auch nicht mehr zum Einsatz kommen wird und Holzweiler, der frühestens in sechs Monaten zurück sein wird, fallen weiterhin David Sauerland (muskuläre Probleme) und Michel Niemeyer (Sehnenverletzung) aus.

Zu dem Westderby werden 12.500 Zuschauer erwartet, - die Westtribüne ist bereits ausverkauft - daher empfiehlt Rot-Weiss Essen auch eine frühe Anreise.