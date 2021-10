RWE: Westkurve ausverkauft, sehr frühe Anreise empfohlen

Es wird voll an der Hafenstraße. Aufgrund zu erwartender Verkehrsprobleme wird eine frühe Anreise zum Spiel gegen Alemannia Aachen (Samstag, 14 Uhr) empfohlen.

Am Samstag steigt in Essen der Regionalliga-Westschlager zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen. Es werden erneut knapp 12.500 Zuschauer erwartet, daher hat sich der Klub mit einigen Hinweisen an die Fans gewandt.

Es war schon gegen Rot-Weiß Oberhausen zu sehen, dass die Situation rund um das Stadion Essen schwierig wird, wenn 12.500 Besucher vor Ort sind. Auch gegen Aachen wird das erneut so sein, daher bittet RWE um eine sehr frühzeitige Anreise für die Partie, die um 14 Uhr angepfiffen wird. In einer Mitteilung heißt es. "RWE empfiehlt für Heimfans explizit eine frühzeitige Anfahrt. Fans sollten rund eine halbe Stunde Verzögerung durch Stau einberechnen."

Die Straße Sulterkamp hinter der Stadtwerke-/Rahn-Tribüne ist nach wie vor wegen Bauarbeiten nicht befahrbar, auch eine Sperrung der Hafenstraße aus Richtung der Bottroper Straße ist wahrscheinlich. Die Polizei Essen sowie RWE empfehlen folgenden Anreiseweg: Rot-Weisse fahren über die „B224/Gladbecker Str.“ stadtauswärts und erreichen anschließend über die „Vogelheimer Str.“ die Hafenstraße. Gästefans werden gebeten, von der A42 (Ausfahrt Nr. 12) über die „Essener Straße“ (L631) in Richtung Essen-Borbeck und anschließend die „Econova-Allee“ sowie die „Emscherbruchallee“ anzureisen. Von dort geht die „Lüschershofstraße“ ab, wo sich ausreichend Parkplätze befinden. Weitere wichtige Informationen finden Gästefans im hier verlinkten Fan-Brief der Polizei Essen.

Während die Westkurve bereits ausverkauft ist, wird es an der Tageskasse noch Sitzplatztickets geben. Weiter gilt die 3G-Regel im Stadion Essen.