RWO: Leistungsträger verlängert bis 2023

Kurz nach dem 0:2 gegen Fortuna Köln hat Rot-Weiß Oberhausen eine wichtige Personalentscheidung bekanntgegeben. Ein Leistungsträger hat seinen Vertrag verlängert.

Rot-Weiß Oberhausen hat nach der ersten Heimniederlage - 0:2 gegen Fortuna Köln - zwei, für die Fans erfreuliche, Mitteilungen veröffentlicht.

Torhüter Justin Heekeren hat seinen Vertrag an der Lindnerstraße frühzeitig verlängert. Der RWO-Schlussmann bleibt dem Fußball-Regionalligisten auch in der Spielzeit 2022/23 erhalten. Der 20-Jährige stand in dieser Saison in allen zwölf Ligaspielen zwischen den RWO-Pfosten.

Ich freue mich sehr, dass der Verein mir das Vertrauen weiterhin ausspricht. Ich werde alles dafür geben, dass die Mannschaft den größtmöglichen Erfolg hat. Justin Heekeren

„Justin hat sich in seinen ersten Seniorenjahren sehr gut entwickelt“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder über das RWO-Eigengewächs. „Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin mit ihm planen können und er sich dazu entschieden hat, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

Auch der Schlussmann freut sich über die Planungssicherheit: „Ich fühle mich wohl, kann mich hier noch weiterentwickeln und mit der Mannschaft meine sportlichen Ziele weiterverfolgen. Darum sehe ich keinen Grund, etwas zu ändern. Ich freue mich sehr, dass der Verein mir das Vertrauen weiterhin ausspricht. Ich werde alles dafür geben, dass die Mannschaft den größtmöglichen Erfolg hat.“

Der in Veen geborene Heekeren wurde beim VfB Homberg und Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Im Sommer 2017 kam er aus der U17 von Borussia Mönchengladbach zum SC Rot-Weiß Oberhausen.