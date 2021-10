Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen verpasste bei der U21 des 1. FC Köln (1:1) den sechsten Auswärtssieg. Trainer Christian Neidhart war nicht zufrieden.

Beim Auswärtsspiel gegen die U21 des 1. FC Köln wollte Rot-Weiss Essen Revanche für die 1:2-Niederlage in der Vorsaison nehmen. Auf den Tag genau vor fünf Monaten kassierte der Regionalligist eine bittere Pleite im Titelrennen.

Die Neuauflage endete leistungsgerecht 1:1 (1:0)-Remis. Simon Engelmann brachte RWE (17.) in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste der Torjäger die Vorentscheidung und scheiterte mit einem Foulelfmeter an Köln-Keeper Julian Roloff. 18 Zeigerumdrehungen vor dem Schlusspfiff egalisierten die Hausherren durch Youngster Jens Castrop.

Wir haben zwei Punkte verloren. Wenn wir das 2:0 erzielen, würden wir darüber nicht reden und hätten drei Zähler geholt. RWE-Trainer Christian Neidhart über das Remis

Der Spitzenreiter aus Essen hatte alle Trümpfe in der Hand, war im zweiten Durchgang aber nicht konsequent bei den Umschaltaktionen und ließ sich beim Gegentor - trotz Führung - auskontern. Das nutzte Köln eiskalt aus. RWE-Trainer Christian Neidhart haderte nach dem verpassten Sieg: "Wir haben zwei Punkte verloren. Wenn wir das 2:0 erzielen, würden wir darüber nicht reden und hätten drei Zähler geholt."





Die Defensive der Essener machte einen guten Job, hatte allerdings viel Arbeit mit den Kölner Offensivspielern Tim Lemperle, Florian Dietz und Marvin Obuz. "Ich glaube, dass Köln mit dieser Konstellation kein zweites Spiel machen wird. Es ist nicht einfach, diese Offensive über 90 Minuten im Griff zu haben. Ich muss Felix Herzenbruch ein Lob machen. Er hat es brutal stark verteidigt. Insgesamt ist es schade, dass wir das 1:0 nicht über die Ziellinie bringen konnten. In der zweiten Halbzeit war der Gegner offensiver und hat mehr Druck gemacht. Wir haben die Umschaltmomente nicht gut ausgespielt. Das muss bei unserer Qualität drin sein", betonte der Essener Fußballlehrer.

Zunächst Düsseldorf II, dann Alemannia Aachen

Für die Neidhart-Elf geht es in der Liga Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht das nächste Duell bei einer Zweitvertretung an – dann ist RWE zu Gast bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Nur drei Tage später (30.10., 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) rundet der Regionalligist die Englische Woche mit dem Westschlager gegen Alemannia Aachen ab.