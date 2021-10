Münster-Trainer: "Unsere Fans sind sensationell"

Der SC Preußen Münster konnte am Freitagabend einen 2:1-Sieg beim Bonner SC einfahren. Gut 1000 Preußen-Fans begleiteten die Mannschaft in die ehemalige Bundeshauptstadt.

Nicolai Remberg (8.) und Henok Teklab (68.) haben dem SC Preußen Münster am Freitagabend einen 2:1-Sieg beim Bonner SC beschert. Der Anschlusstreffer für die Hausherren von Semih Güler in der zweiten Minute der Nachspielzeit kam zu spät.

"So ein Sieg am Freitagabend, bei dem Wetter, mit den geilen Fans im Rücken, ist einfach geil. Wir haben hinten sehr, sehr wenig zugelassen. Eigentlich bis auf das Tor in der Nachspielzeit gar nichts. Jetzt freuen wir uns auf das DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC", bilanzierte SC-Profi Marvin Thiel nach dem Spiel gegenüber "nullsechs.tv".

Bonn: Birk – Keita (82. Bezerra-Ehret), Goralski, Fiedler, Afamefuna – Gonzalez, Teixeira, Holtkamp (75. Mukanya), Monteiro (60. Somuah) – Takahara, Sai (60. Güler) Birk – Keita (82. Bezerra-Ehret), Goralski, Fiedler, Afamefuna – Gonzalez, Teixeira, Holtkamp (75. Mukanya), Monteiro (60. Somuah) – Takahara, Sai (60. Güler) Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Thiel – Remberg, Klann, Deters (75. Holtby) – Langlitz (60. Hemmerich), Wegkamp (75. Dahlke), Teklab (81. Farrona Pulido) Tore: 0:1 Remberg (8.), 0:2 Teklab (68.), 1:2 Güler (90.+2) Gelbe Karten: Gonzalez / Langlitz Zuschauer: 1.545 Schiedsrichter: Alexander Ernst

Und auch Thiels Chef, Preußen-Trainer Sascha Hildmann, war mit dem Auftritt seiner Münsteraner Mannschaft zufrieden. "Es war ein sehr gelungener und souveräner Auftritt von uns. Das einzige Manko bleibt die Chancenverwertung. Wir hätten hier viel mehr Tore erzielen müssen. Ich bin trotzdem sehr stolz auf unsere Jungs und froh, dass wir uns diese vielen Chancen herausspielen", sagte Hildmann, der ein großes Lob für die rund 1000 mitgereisten Preußen-Fans unter den 1545 Zuschauern im Sportpark Nord zu Bonn übrig hatte. "Unsere Fans sind einfach nur sensationell. In welcher Masse, in welcher Lautstärke sie uns unterstützen, ist toll", betonte Hildmann.

Am Dienstag, 26. Oktober 2021 (18.30 Uhr), trifft der SC Preußen Münster im DFB-Pokalspiel auf Bundesligist Hertha BSC. "Auf dieses Spiel freuen wir uns alle sehr", sagt Hildmann.