Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen kam trotz deutlicher Feldüberlegenheit gegen den SC Wiedenbrück nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Sorgen um Daniel Heber trübten das Bild zudem.

Rot-Weiss Essen verteidigte gegen den SC Wiedenbrück die Tabellenführung, verpasste aber den neunten Saisonsieg. Die intensive und umkämpfte Partie endete torlos 0:0. RWE schaffte es nicht, den unbequemen und kompakten Gast zu bezwingen. Die Truppe von Trainer Christian Neidhart war zwar die spielbestimmende Mannschaft und konnte sich einige Möglichkeiten erspielen, ließ aber die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen.

Der Coach konnte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: "Es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Ich muss den Jungs trotzdem ein Kompliment machen. Wir haben über 95 Minuten alles probiert und wollten bis zur letzten Sekunde das Spiel gewinnen. Jetzt müssen wir das Ergebnis akzeptieren – das gehört auch dazu. Ich hatte bereits im Vorfeld gesagt, dass Kleinigkeiten in dieser Partie entscheiden werden. Der Gegner hat leidenschaftlich verteidigt und sich komplett auf die Defensive konzentriert. In keiner Phase des Spiels haben wir etwas zugelassen. Wir bleiben Tabellenführer und das ist wichtig."

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sah Essens Daniel Heber nach einer Notbremse die Rote Karte. Bei dieser Aktion verletzte sich der Abwehrchef - eine Diagnose steht noch aus. "Er war auf dem Weg ins Krankenhaus. Das sah erstmal nicht gut aus. Ich habe das auch erst in der Halbzeit erfahren und möchte nichts hineininterpretieren. Natürlich hoffen wir, dass keine Hiobsbotschaft kommt", erklärte Neidhart nach dem Abpfiff. Mittlerweile ist klar, dass Heber einen Wadenbeinbruch erlitten hat.

Lange mussten die Essener allerdings nicht in Unterzahl spielen, weil Wiedenbrücks Hendrik Lohmar nach einem Foul an RWE-Kapitän Dennis Grote in der 52. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.





Schweres Auswärtsspiel für RWE

Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert die Neidhart-Elf bei der U21 des 1. FC Köln. Die Kölner rangieren auf dem sechsten Tabellenplatz und haben fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.