RWE: Heber-Rot, wieder kein Sieg gegen Wiedenbrück

Rot-Weiss Essen hat in der Regionalliga West die Tabellenführung gefestigt. Das Team von Christian Neidhart kam am Samstag vor 9000 Zuschauern gegen den SC Wiedenbrück aber nicht über ein 0:0 hinaus.

Im Vergleich zum historischen 11:0-Kantersieg beim KFC Uerdingen am vergangenen Wochenende hatte Neidhart seine Mannschaft auf einer Position geändert. Denn Abwehrchef Daniel Heber war wieder komplett fit und rückte somit in die Startelf, Felix Herzenbruch musste auf der Bank Platz nehmen. Dort saß auch Niklas Tarnat, den RWE erst in dieser Woche verpflichtet hatte und der beim 7:0-Erfolg über die Sportfreunde Neuwerk im Niederrheinpokal am Mittwoch sein Debüt gab.

Im Gegensatz zu den Partien gegen Uerdingen und Neuwerk erwies sich Wiedenbrück allerdings als zäher Gegner. In den vergangenen Jahren erwiesen sich die Ostwestfalen immer wieder als Stolperstein für RWE. Die Essener nahmen zwar von beginn das Heft des Handelns in die Hand und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Tore wollten aber auch bei den Chancen von Oguzhan Kefkir (4.) und Simon Engelmann (12., 37.) nicht fallen, weil Gäste-Torwart Marcel Hölscher stark parierte.

Kurz vor der Pause dann der Schock für RWE: Nach einem Ballverlust konnte sich Heber nur noch mit einem Foul gegen Benedikt Zahn helfen. Der Schiedsrichter entschied zurecht auf Notbremse und zeigte dem Innenverteidiger Rot. RWE war somit über eine Halbzeit zu zehnt.

Rot-Weiss Essen: Davari - Bastians, Heber, Alonso, Young (78. Herzenbruch), Plechaty, Grote, Dürholtz (78. Tarnat), Harenbrock (65. Holzweiler), Engelmann, Kefkir. Wiedenbrück: Hölscher - Pudel, Böhmer, Lohmar, Kaptan, Zech, Zahn (58. Aciz), Tia, Harouz, Hüsing, Liehr. Tore: Fehlanzeige Rot: Heber (RWE, 42., Notbremse) Gelb-Rot: Lohmar (Wiedenbrück, 51.) Zuschauer: 9000 Schiedsrichter:Christian Scheper

Kurz nach der Pause war auf dem Feld aber wieder Gleichzahl angesagt. Wiedenbrücks Hendrik Lohmar sah Gelb-Rot. RWE hatte weiter mehr vom Spiel, zudem zahlreiche Ecken. Ein Kopfball von Felix Bastians wurde auf der Linie geklärt. Ansonsten blieben die meisten Angriffe ohne die nötige Durchschlagskraft, somit stand am Ende das torlose Unentschieden.

Für RWE geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln weiter. Die Mannschaft von Mark Zimmermann setzte am Freitagabend beim 6:2-Erfolg über Rot Weiss Ahlen ein Ausrufezeichen. Der SC Wiedenbrück empfängt zur gleichen Zeit den SV Straelen.