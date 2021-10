Fortuna Köln hat erneut Punkte im Kampf und den Aufstieg liegen gelassen. Bei der Zweitvertretung von Schalke 04 kam der Tabellensechste nicht über ein 1:1 hinaus.

Fortuna Köln hat den erhofften Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Durch das 1:1-Unentschieden bei Schalke 04 II bleibt die Mannschaft von Trainer Alexander Ende zwar im mittlerweile siebten Spiel in Folge ungeschlagen, ließ aber zwei wichtige Zähler im Kampf um die Spitzenpositionen in der Tabelle liegen. Ohnehin haben die Kölner in dieser Saison zwar erst eine Partie verloren (1:2 bei Rot-Weiss Essen), allerdings wurden auch bereits fünf Mal die Punkte geteilt. Zu wenig, um an Spitzenreiter RWE dranzubleiben.

Mannschaftskapitän Jannik Löhden war nach dem Abpfiff auf Schalke bedient. „Dass ist in Summe einfach zu wenig“, ärgerte sich der 32-Jährige über das erneute Remis. „Wir haben das Spiel 93 von 94 Minuten im Griff und bekommen dann einen Elfmeter, der absolut nicht sein muss.“ Am Ende konnte die Mannschaft Suheyel Najar danken, dass es überhaupt zu einem Punktgewinn kam, denn der auffälligste Kölner der Partie besorgte kurz vor dem Abpfiff mit einer starken Einzelaktion noch den Ausgleich.

Fröhling ist zufrieden mit seiner Mannschaft

„Natürlich spielen wir lieber Unentschieden, als dass wir verlieren“, betonte Löhden, „aber wir müssen das Spiel nach der Pause mit unseren Riesenchancen einfach für uns entscheiden und wie es dann so ist wirst du dann hinten bestraft, wenn du vorne so viel liegen lässt.“ S04-Trainer Torsten Fröhling war indes zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Klar ist das späte Gegentor ärgerlich, aber wir haben hier gegen eine Spitzenmannschaft gespielt und die Mannschaft hat alles, worauf wir uns eingestellt haben, richtig gut umgesetzt. Köln hatte mehr Chancen, aber mit so einem Engagement erarbeitet man sich dann auch mal das Glück.“

Löhden sieht Konkurrenz davonziehen

Kommenden Freitag geht es für die Schalker bereits gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf weiter, während die Kölner erst einen Tag später zuhause gegen den SV Lippstadt ranmüssen. Dieses Spiel sollte die Fortuna dann tunlichst gewinnen, um nicht weiteren Boden auf die Konkurrenz zu verlieren. „Rot-Weiss Essen macht es sehr gut, Wuppertal macht es aktuell sehr gut und dann müssen wir als erfahrene Mannschaft, die wir ja sind oder zumindest sein wollen, solche Spiele gegen Schalke II auch auswärts gewinnen, sonst hinken wir immer weiter hinterher.“