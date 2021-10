Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen demütigte den KFC Uerdingen mit 11:0 und ist wieder Spitzenreiter. RWE-Trainer Christian Neidhart war stolz.

Abstiegskandidat gegen Meisterschaftsanwärter! Die Vorzeichen waren vor der Regionalliga-Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiss Essen eindeutig. RWE reiste als deutlicher Favorit nach Velbert, um sich mit dem Drittliga-Absteiger zu duellieren. Die Essener wollten die Tabellenführung vom Wuppertaler SV zurückerobern – der WSV spielte am Freitag 2:2 beim SV Lippstadt.

Dieses Vorhaben gelang: Essen deklassierte den hoffnungslos unterlegenen KFC mit 11:0 (3:0) – ein Wahnsinns-Ergebnis! Torjäger Simon Engelmann und Oguzhan Kefkir trafen jeweils dreifach. Die weiteren Treffer erzielten Cedric Harenbrock, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Erolind Krasniqi und Zlatko Janjic. Es war der höchste Sieg in der seit 2012 in dieser Form bestehenden Regionalliga-West-Staffel und auch Vereinsrekord für RWE!

Trainer Christian Neidhart sprach seinem Team nach dem historischen Dreier ein großes Kompliment aus: "Ich bin mega stolz auf meine Mannschaft. Wir haben richtig guten Fußball gespielt, den Ball überragend laufen lassen und hatten eine gute Positionierung. Man hat den Jungs über 90 Minuten angemerkt, dass sie richtig Bock hatten. Wir haben es bis zum Schlusspfiff komplett durchgezogen und etwas für unser Torverhältnis getan. Wichtig war, dass wir nicht nachgelassen haben. Ich wünsche dem KFC Uerdingen für die nächsten Spiele alles Gute: Kämpft weiter", betonte der Essener Fußballlehrer.





Die Offensive konnte in dieser Partie besonders überzeugen. Auch Torjäger Engelmann, der seine kleine Tor-Flaute mit einem Dreierpack beendete: "Ich glaube, dass sich die Stürmerdiskussion erstmal erledigt hat", sagte Neidhart schmunzelnd.

Erst Neuwerk, dann Heimspiel gegen Wiedenbrück

Für Rot-Weiss Essen steht eine Englische Woche bevor. Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert die Neidhart-Elf im Niederrheinpokal in Mönchengladbach beim Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk, ehe drei Tage später das Heimspiel gegen den formstarken SC Wiedenbrück (14 Uhr) ansteht. Mit den Ostwestfalen hat der Spitzenreiter noch eine Rechnung aus der Vor-Saison zu begleichen. Zweimal spielte RWE nur Remis gegen den SCW (1:1, 0:0) und ließ in den beiden Partien vier Punkte liegen.