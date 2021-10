Historisches 11:0! RWE feiert gleich zwei Rekorde

Das 11:0 von Rot-Weiss Essen war nicht nur der höchste Sieg der Vereinsgeschichte, sondern auch der Regionalliga West. Der KFC Uerdingen hat noch nie höher verloren.

Rot-Weiss Essen ist mit einem beeindruckenden 11:0-Sieg durch das Stadion Velbert gefegt. Das Team von Christian Neidhart ließ dem KFC Uerdingen vor 1750 Zuschauern nicht den Hauch einer Chance. Dabei hatte der KFC erst unter der Woche den ersten Sieg in der Liga eingefahren.

Nur drei Tage nach dem 2:0-Erfolg über Lotte, kam es zum nächsten denkwürdigen Spiel in Velbert. Das 0:11 ist die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte für den KFC. Die Essener lösen Borussia Mönchengladbach ab, die am 07. März 1987 zu Hause mit 9:2 im DFB-Pokal-Viertelfinale gewannen. Beide Teams nahmen in dieser Spielzeit am UEFA-Cup teil. Der KFC brachte es bis ins Achtelfinale, wo man gegen den großen FC Barcelona ausschied. Für die Borussia war erst im Halbfinale gegen Dundee United Schluss.

Vereinsrekord für Rot-Weiss Essen

Auch Rot-Weiss Essen hat mit dem Kantersieg Rekorde gebrochen. Für RWE ist es der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. Zweistellig wurde es allerdings nicht zum ersten Mal. Am 20. August 1972 gewannen die Essener in der alten Regionalliga West mit 10:1 gegen den 1.FC Mülheim-Styrum. Dieter Bast erzielte vier Treffer. Dieser Erfolg konnte am 10. September 2011 im Niederrheinpokal gegen den SV Wermelskirchen wiederholt werden.

RWE - Höchste Siege: 9.10.21 - 11:0 KFC Uerdingen 10.9.11 - 10:1 SV Wermelskirchen 10.9.72 - 10:1 1.FC Mülheim-Styrum 30.10.19 - 9:0 SpVg Schonnebeck 24.08.16 - 9:0 TuS Grevenbroich

Augsburg II gewann vor einigen Jahren 12:0

Doch nicht nur für RWE selbst ist es ein Rekord. Es ist auch der höchste Sieg, den die Regionalliga West in ihrer aktuellen Form jemals gesehen hat. Seit der Neugründung der Regionalliga West im Jahr 2012 war es bis vor Essens Schützenfest die Zweitvertretung des 1.FC Köln, die am 13. Mai 2013 mit 9:0 gegen den MSV Duisburg gewann und den Rekord hielt. Jetzt auf Platz drei: Essens 9:1-Sieg über die TuS Erndtebrück vom 25. August 2015.

Bundesweit ist der letzte höhere Regionalliga-Sieg etwas mehr als fünf Jahre her. Der FC Augsburg II gewann in der Regionalliga Bayern am 30. Juli 2016 durch einen Siebenerpack vom heutigen Hertha-BSC-Profi Marco Richter mit 12:0 gegen den SV Seligenporten.