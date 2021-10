Preußen Münster: Fünf Stammspieler fallen aus

Der SC Preußen Münster muss vor dem Spiel gegen die U23 des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf die nächsten personellen Nackenschläge verkraften.

Wie der SC Preußen Münster am Freitag mitteilte, fallen für das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) auch noch Stammspieler Simon Scherder (Muskelfaserriss) und Ersatztorwart Marko Dedovic, der am vergangenen Freitag beim Auswärtsspiel bei Fortuna Köln (2:3) den erkrankten Maximilian Schulze Niehues vertrat, der für das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf aber wieder fit ist, aus.

Neben Scherder gesellen sich bekanntlich mit Jules Schwadorf, Thorben Deters, Manuel Farrona Pulido (alle muskuläre Probleme) sowie Dennis Daube (Kreuzbandriss) vier weitere Stammspieler ins Lazarett hinzu.

Fans diskutieren über Hildmanns Trainingssteuerung

Auf der Krankenstation befindet sich zudem Manfred Osei Kwadwo, der im Sommer von Waldhof Mannheim kam. Er konnte wegen einer Muskelverletzung noch gar kein Spiel für seinen neuen Klub absolvieren. Die vielen Muskelverletzungen sorgen derweil auch in Münsteraner Fankreisen bereits für Diskussionen, ob die Trainingssteuerung von Coach Sascha Hildmann nicht sinnvoll funktioniert.

Klar ist: Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren und die Diskussionen um die Trainingssteuerung verstummen zu lassen, müssen die Preußen schleunigst wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Am besten schon am Samstag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf.

Zur Erinnerung: Die Preußen waren mit vier Siegen in Folge furios in die Serie 2021/2022 gestartet. Zuletzt gab es jedoch nur noch einen Sieg aus sechs Spielen. Münster liegt "nur noch" auf Platz fünf - vier Punkte hinter Rot-Weiss Essen, das auch noch ein Spiel - gegen Düsseldorf II - gegenüber den Preußen in der Hinterhand hat.