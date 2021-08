Drittliga-Absteiger KFC Uerdingen hat die ersten Neuzugänge für die kommende Saison in der Regionalliga West bekannt gegeben.

Seit dem 3. August ist klar, dass auch der Stammverein des KFC Uerdingen Insolvenz anmelden muss. Trotz der drohenden neun Punkte Abzug, möchten die Krefelder in der Regionalliga West an den Start gehen. Dazu benötigt der Verein Neuzugänge.

Zwei Keeper für den KFC Uerdingen

Die ersten Neuzugänge stellte der KFC Uerdingen am Freitagabend vor, beide sind Torhüter. Jovan Jovic kommt aus dem Nachwuchsbereich des VfL Bochum. „Jovan hat uns mit seiner ruhigen Art überzeugt. Wir hoffen, dass er seine bisher gute Entwicklung bei uns fortführen wird“, sagt Trainer Dmitry Voronov. „Er ist fußballerisch stark und ist dadurch im Spielaufbau sehr wertvoll.“

Der nächste Keeper ist ein alter Bekannter: Timo Meißner trainierte in der vergangenen Saison bereits regelmäßig bei den Drittliga-Profis mit. Nun erhält der 19-Jährige einen Vertrag für die Regionalliga.

„Timo hat eine sehr gute Entwicklung genommen, er hat sich in den vergangenen Monaten vor allem im athletischen Bereich enorm weiterentwickelt“, betont Voronov. „Wir hoffen, dass er diese auch bei den Senioren unter Beweis stellen kann.“

Der 18-jährige Jovic wurde beim Hombrucher SV ausgebildet, wo er Stammkeeper des jüngeren Jahrgangs war, ehe er vom VfL Bochum gescoutet und 2020 schließlich verpflichtet wurde. Für die U19-Auswahl des Bundesliga-Aufsteigers kam Jovic aufgrund der Coronavirus-Pandemie allerdings nicht zum Zug.

Meißner wurde seit 2018, als er von Rot-Weiss Essen nach Uerdingen wechselte, beim KFC ausgebildet.

Spielbetrieb des KFC Uerdingen gesichert

Spätestens bis zum Ende der Winterpause ist geplant, den KFC Uerdingen über einen Insolvenzplan zu entschulden und dauerhaft zu sanieren. Darüber hinaus besteht Hoffnung, dass die neun Punkte Abzug in der Regionalliga West vermieden werden können. "Die Insolvenz des e.V. ist eine unmittelbare Folge der GmbH-Insolvenz und von diesem nicht in eigener Verantwortung verursacht worden, so dass eigentlich kein Anlass für eine neuerliche verbandsrechtliche Bestrafung bestehen sollte", sagte Rechtsanwalt Eberhard Stock, der Insolvenzverwalter Dr. Christoph Niering unterstützt.

Bis dahin sei der Spielbetrieb der ersten Mannschaft in der Regionalliga und der Jugendmannschaften wie etwa der A-und B-Jugend in der Niederrheinliga gesichert.

Der KFC Uerdingen startet am 14. August (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen in die Regionalliga-West-Saison 2021/2022. Bis dahin haben die Krefelder noch einiges zu tun, im Kader und hinter den Kulissen.