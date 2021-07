KFC Uerdingen: Ex-RWE-Spieler bringt Geduld mit

Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen hat auch Stand 31. Juli 2021 keinen einzigen Spieler für die neue Saison unter Vertrag. Die Zukunft des Vereins ist weiter ungewiss.

Trotzdem: Der KFC Uerdingen ist für viele Akteure hochinteressant. Auch, wenn die potentiellen Zugänge noch nicht wissen, ob sie überhaupt mit den Krefeldern in der Regionalliga West spielen können, warten sie.

Wie Tolga Cokkosan. Der 26-Jährige stand zuletzt beim Wuppertaler SV unter Vertrag und hatte großes Verletzungspech. Jetzt will der 108-malige Regionalligaspieler, der zwischen 2015 und 2019 vier Jahre bei Rot-Weiss Essen spielte, wieder angreifen. Am liebsten beim KFC Uerdingen.

"Ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn Spieler in so einer ungewissen Situation unruhig werden. Auf der anderen Seite sollten die Spieler nicht vergessen, in welcher Situation sich der Verein befindet. Tolga ist da sehr geduldig und weiß, was er will. Er würde sehr gerne für diesen Traditionsklub spielen und dabei helfen, wieder etwas aufzubauen. Wir werden noch warten, bis die endgültige Entscheidung gefallen ist", erklärt Roland Braun, Cokkosans Berater, gegenüber RevierSport.

Noch vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass sich einige Spieler, mit denen der KFC auch gerne geplant hätte, aber noch keinen Vertrag unterschreiben konnte, anderweitig umorientieren oder dem Verein bereits abgesagt haben. Wie Yassine Bouchama, der beim SV Straelen bleiben wird.

Cokkosan wäre ein großes Kaliber für den Neuaufbau des KFC

Sollte der KFC Uerdingen das grüne Licht vom Finanzamt erhalten und endlich Arbeitsverträge unterschreiben dürfen, dann wäre Linksverteidiger Cokkosan schon ein großes Kaliber für die wohl sehr junge KFC-Mannschaft. Der gebürtige Gelsenkirchener wurde auf Schalke und elf Jahre beim VfL Bochum ausgebildet. Es folgten Stationen bei der Bochumer U23, Wattenscheid 09, Rot-Weiss Essen und zuletzt 18 Monate in Wuppertal. Demnächst dann vielleicht das Engagement beim KFC Uerdingen.