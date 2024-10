Während der VfL Bochum II am Samstag seine makellose Heimserie ausbauen will, erwartet Wiemelhausen gegen Eintracht Rheine eine schwere Aufgabe. Beide Spiele gibt es im WAZ-Livestream zu sehen.

Auf heimischem Platz könnte es für die U23 des VfL Bochum aktuell nicht besser laufen. Vier Siege holte das Team von Heiko Butscher aus den bisherigen vier Heimspielen.

Am Samstag kommt nun der SV Lippstadt nach Bochum, der vor der Saison als Aufstiegskandidat gehandelt wurde, aktuell aber schwächelt. Die letzten drei Liga-Spiele verlor der Regionalliga-Absteiger allesamt, auch aus dem Westfalenpokal schied der SV am Mittwoch aus. Der VfL ist also Favorit, ob die Bochumer dieser Rolle gerecht werden, können Sie am Samstag auf waz.de im Livestream verfolgen. Anstoß ist um 16.30 Uhr, die Übertragung startet um 16.15 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Paul Niehues, Nils Stakemeier ist für die Videoproduktion zuständig. Einen Tag später (Sonntag, 15 Uhr) ist Concordia Wiemelhausen gegen Eintracht Rheine gefordert. Eine schwere Aufgabe für den Oberliga-Neuling, der aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt.

Die Eintracht hingegen rangiert mit 18 Punkten nur einen Zähler hinter Tabellenführer ASC Dortmund. Dass Concordia vor zwei Wochen im Derby gegen Wattenscheid auch noch einen seiner Leistungsträger verlor, macht die Mission Klassenerhalt für die Bochumer nicht gerade leichter. Patrick Sacher fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus, will seine Mannschaftskollegen aber am Sonntag von der Seitenlinie aus unterstützen.

Die WAZ übertragt das Spiel am Sonntag ab 14.45 Uhr im Livestream. Marcel Teubrig kommentiert das Spiel, Peter Dicksen übernimmt die Videoproduktion. Den Link zum Stream finden Sie unter waz.de/waz-live.