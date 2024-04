Die Entscheidungen in der Oberliga Westfalen stehen allmählich an. Ein Kellerkind hat sich, unabhängig von der Ligenzugehörigkeit, prominent verstärkt.

Bennet van den Berg schließt sich im Sommer seinem Bruder Colin und damit dem Oberligisten Eintracht Rheine an. Das vermeldet das auf das Münsterland spezialisierte Sportportal "Heimspiel online".

"Bennet wohnt in Osnabrück bei mir um die Ecke. Wir sind schon länger im intensiven Austausch. Ich hätte ihn gerne schon im Winter bei uns gesehen, bin aber heilfroh, dass es jetzt geklappt hat und wir in der neuen Saison qualitativ nochmal richtig zulegen in der Offensive. Er ist nicht der klassische Neuner, der 25 Tore schießen muss, sondern eher einer, der den finalen Pass spielen kann und bei Standards gefährlich ist. Wir werden in der Vorbereitung gucken, wie das matcht", lässt sich Rheines Trainer Christian Hebbeler zitieren.

Van den Berg kommt vom Nord-Regionalligisten Blau-Weiß Lohne nach Rheine. In zwei Jahren absolvierte er dort 19 Spiele. Dabei gelangen dem 24 Jahre alten Mittelstürmer sechs Tore.

Überhaupt kann sich seine Erfahrung in der Regionalliga sehen lassen. Van den Berg, der schon für Werder Bremen II, die Sportfreunde Lotte, den FC St. Pauli II und eben Blau-Weiß Lohne viertklassig auf Torejagd ging, kommt staffelübergreifend auf 110 Regionalliga-Einsätze, 16 Tore und acht Vorlagen.

Dazu kommen 47 Spiele in der U19-Bundesliga Nord/Nordost, wo er von 2015 bis 2017 für den VfL Osnabrück und Werder Bremen in 47 Spielen 20-mal traf und vier weitere Vorlagen gab.

Zudem kommt Pierre Miguel de Faria Alves Pinto vom SC Preußen Münster II nach Rheine. "Ich verfolge seinen Weg schon seit der U16. Pierre war in ganz jungem Alter ein sehr gehypter Spieler, dann haben ihn aber ein paar Verletzungen zurückgeworfen. Er braucht einfach Spielzeit - und dass Preußen Münster auf den Außenbahnen sehr stark besetzt ist, das ist ja bekannt. Er ist vielleicht einer der schnellsten Spieler der Oberliga", sagte Hebbeler.

Eintracht Rheine ist in der Oberliga Westfalen derzeit Vierzehnter.