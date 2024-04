Der KFC Uerdingen gewann am 26. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 1:0 beim Spitzenreiter, den Sportfreunden Baumberg. Das sagten die Trainer.

Das Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem KFC Uerdingen ging mit 1:0 an die Krefelder. Den goldenen Treffer erzielte Dimitrios Touratzidis schon früh in der Partie (4.).

Durch den Verzicht auf die Regionalliga-Lizenz des Spitzenreiters aus Baumberg war der Sieg des KFC ein Schritt in Richtung Aufstieg. Denn vor dem Spiel nur vier Punkte hinter dem Zweiten und Antragsteller für die Regionalliga Ratingen 04/19 liegend, ist der Abstand durch den Sieg auf nun einen Punkt geschrumpft. Die Ratinger können am Sonntag (07. April, 15 Uhr) gegen den 1. FC Kleve nachlegen.

KFC-Coach Levan Kenia war stolz auf die Einstellung seines Teams: „Es war ein Kampfspiel. Die frühe Führung hat uns sehr gutgetan. Anschließend hat sich die Mannschaft den Arsch aufgerissen. Qualitativ war es vielleicht nicht unser bestes Spiel. Aber der Charakter und das Spiel durch schlauen Fußball zu Ende zu bringen, ist, was wir brauchten.“

Der Keeper des KFC, Marvin Gomoluch, freute sich, neben der weißen Weste, besonders über eine ganz bestimmte Sache: „Wir haben uns gesagt, dass wir den Leuten zeigen wollen, wir können den Meister schlagen. Man hat schon in der Trainingswoche gemerkt, das ist ein Spiel, indem wir richtig anziehen. Der Busfahrer war genauso heiß das Spiel zu gewinnen wie das gesamte Team.“

Auf der anderen Seite musste nach dem Dämpfer durch die Verkündung des Verzichts auf den Aufstieg der nächste Rückschlag verkraftet werden. Trainer Salah El Halimi begründete die Niederlage insbesondere mit der schwachen ersten Hälfte: „Wir haben in der ersten Halbzeit gemerkt, dass uns durch das Pokalspiel unter der Woche die Frische gefehlt hat. Da waren wir einfach nicht richtig da und haben zu fahrig gespielt. Das 1:0 hat den Matchplan natürlich durcheinandergebracht.“

Baumberg: Schwabke – Kang (86. Luzalunga), Özden (63. Sitter), M'Bengue (63. Mabanza), Nishimura – Sezer (46. Bajraktari), Hömig (72. Burovac), Harneid, Er, Klotz – Topal KFC: Gomoluch - Blum, Härtel, Päffgen, Schlösser - Abel (28. Schlösser), Simoes Ribeiro - Talarski (72. Zimmermann), Odenthal, Lipinski (46. Klein), Yanagisawa (80. Gonda) - Touratzidis (85. Kumlu) Schiedsrichter: Jan Peter Weßels Tore: 0:1 Touratzidis (4.) Zuschauer: 600

Mit den zweiten 45 Minuten zeigte sich der Erfolgstrainer aber deutlich zufriedener: „Nach der Halbzeit war es eine andere Mannschaft. Auch die Wechsel haben gefruchtet und das Spiel lief nur noch in eine Richtung. Wir hatten drei hundertprozentige Chancen. Die Jungs hätten zumindest den Ausgleich verdient.“

Dass der unter der Woche verkündete Regionalliga-Verzicht noch in den Köpfen der Spieler war, glaubt der 47-Jährige indes nicht: Ich denke nicht, dass es noch in den Köpfen war, aber natürlich kann ich nicht in die Köpfe schauen. Als der Vorstand uns über die Entscheidung informiert hat, waren die Köpfe selbstverständlich unten. Wir müssen damit leben und das Beste draus machen. Ich bin mir sicher, dass das Team damit umgehen wird und wir einen guten Abschluss haben. Die Saison ist so oder so in beiden Wettbewerben überragend, das lassen wir uns nehmen.“

Für beide Teams geht es schon am kommenden Freitag, 12. April, weiter. Uerdingen spielt zu Hause gegen den SV Sonsbeck (19:30 Uhr), Baumberg empfängt den 1. FC Kleve (20 Uhr).