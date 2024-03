Der FC Schalke 04 hat in der Nachbarschaft, in Essen, einen Verein für eine Kooperation mit der Knappenschmiede gefunden.

Die Spielvereinigung Schonnebeck ist ab sofort offizieller Kooperationspartner des FC Schalke 04 und wird künftig einen engen Austausch mit der Knappenschmiede pflegen. Das gaben der Essener Oberligist und der Gelsenkirchener Zweitligist am Mittwoch, 21. März 2024, offiziell bekannt.

Thomas Olmes, Jugendleiter am Schetters Busch in Essen-Schonnebeck, freut sich über die Kooperation: "Wir fühlen uns geehrt und sind natürlich stolz, dass der FC Schalke 04 die Spielvereinigung Schonnebeck als Kooperationspartner ausgewählt hat. Es ist eine Bestätigung der guten Arbeit der vergangenen Jahre, die demnach auch über die Stadtgrenze hinaus wahrgenommen wird."

"Für unsere Trainer eröffnen sich im Zuge dieser Kooperation ganz neue Möglichkeiten sich weiterzubilden und für unsere Spieler bedeutet diese Zusammenarbeit eine größtmögliche Nähe zu einem der erfolgreichsten Nachwuchsleistungszentren in Deutschland", sagt Martin Schmidt, Sportlicher Leiter der Jugendabteilung in Schonnebeck.

Neben einem regen Austausch, der Hospitationsmöglichkeiten und Fortbildungen vorsieht, sind so auch regelmäßige Vergleichsspiele und auch Turniere geplant. Auch ein Austausch mit den Scouting-Abteilungen in beiden Richtungen soll stattfinden, sodass die jungen Talente die bestmögliche fußballerische Ausbildung erfahren.

Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, sagt: "Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die SpVg Schonnebeck für eine Zusammenarbeit mit der Knappenschmiede entschieden hat. Schonnebeck zählt zum Fußballverband Niederrhein, gerade die Essener Region hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. Von der Kooperation erhoffen wir uns einen intensiven und interessanten Austausch."

Dass diese Kooperation auch Auswirkungen auf den Seniorenbereich der Schwalben haben kann, hebt auch Cheftrainer Dirk Tönnies hervor: "Für den Jugendbereich der Spielvereinigung ist das ein absoluter Meilenstein. Nachdem die Jugendabteilung mit ihren Mannschaften sich in den letzten Jahren stetig zur Nummer 2 in der Stadt entwickelt hat, ist das ein großer Schritt um den Verein auf die nächste Stufe zu heben."

Seit über zehn Jahren arbeitet die Knappenschmiede mit Kooperationsvereinen zusammen, dazu zählen Rot Weiss Ahlen, FC Iserlohn 46/49, TSV Marl-Hüls, JFV LeistungsZentrum Neheim-Hüsten, VfB Waltrop, SuS Stadtlohn,1. FC Gievenbeck, das JLZ Emsland, die Sportfreunde Hamborn 07 und ab sofort auch die SpVg Schonnebeck.

Und weiter: "Für mich als Trainer der 1. Mannschaft ist es natürlich eine super Geschichte und ich erhoffe mir durch den Austausch mit S04 auch einen Zulauf an talentierten Jungs, die den Sprung in die Oberliga schaffen werden. Dies passt auch optimal zur Philosophie, die wir im Moment im Seniorenbereich umsetzen, da wir in der nächsten Saison bestimmt den jüngsten Kader der Liga haben werden und das auch in Zukunft der Weg in Schonnebeck bleiben soll und wird. Mein großer Dank gilt Markus Kaya, der diese Kooperation mit eingefädelt und möglich gemacht hat."