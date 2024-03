Die SG Wattenscheid 09 baut ihre Erfolgsserie aus. Im Nachholspiel gegen Victoria Clarholz siegte sie mit 3:1.

Die SG Wattenscheid 09 hat den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen gemacht. Im Nachholspiel vom 14. Spieltag besiegte die SGW am Donnerstagabend Victoria Clarholz mit 3:1 (2:1).

Damit setzte die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan den positiven Trend der letzten Wochen fort und vergoldete ihren Heim-Dreierpack - es war der dritte Erfolg im dritten Spiel an der Lohrheide in Serie. In der Tabelle kletterte der Traditionsverein auf einen direkten Nichtabstiegsplatz - vorbei am Konkurrenten Clarholz. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Nach einer vom gegenseitigen Abtasten geprägten Anfangsphase eröffnete Wattenscheids Jamal El Mansoury die Partie mit seinem Tor zum 1:0 nach 22 Minuten. Serhat Kacmaz spielte einen maßgeschneiderten Ball aus der eigenen Hälfte, den der Offensivmann stark vollendete - erst im Dribbling, dann mit einem Abschluss durch die Beine des Clarholzer Torhüters.

Doch der Ausgleich ließ nicht allzu lange auf sich warten. Wattenscheids Defensive ließ den Gästen zu viel Platz für eine Flanke. Und auch im Zentrum wurde Markus Baum nicht entscheidend gestört, so dass der Abwehrmann zum 1:1 einköpfen konnte (34.).

SG Wattenscheid 09 - Victoria Clarholz 3:1 Wattenscheid: Lübcke - Wiebel, Kacmaz, Haar, Da Costa Pereira (86. Schurig) - El Mansoury (88. Yanik), Renke, Fili (60. Firat), Thier, Yildiz - Loheider (71. Casalino) Clarholz: Hahne - Herzog (71. Karka), Baum, Brück, Büscher (71. Mrozek) - Wiedemann (71. Schwippe), Van der Veen (60. Cinar), Cylkowski (86. Kahramann) - Wöstmann, Aygün, Flock Tore: 1:0 El Mansoury (22.), 1:1 Baum (34.), 2:1 Yildiz (40.), 3:1 Firat (84.) Zuschauer: 825

Noch vor der Pause durften die gut 800 Zuschauer im Lohrheidestadion die erneute Führung bejubeln. Nico Thier bediente den mitgelaufenen Umut Yildiz. Er traf flach ins linke Eck zum 2:1 (41.).

Nach der Pause verlagerte Wattenscheid den Fokus auf die Defensive, Clarholz drückte auf den schnellen Ausgleich. Der sollte aber nicht gelingen. Und so verlor die Partie im Laufe der zweiten Halbzeit ein wenig an Tempo. Wattenscheid wurde wieder stärker.

Ein großer Aufreger ereignete sich erst wieder nach Einbruch der Schlussviertelstunde. Der eingewechselte Berkan Firat musste im Strafraum nur noch ins leere Tor einschieben - doch er traf die Unterkante der Latte (76.). Laut Schiedsrichter war der Ball nicht in vollem Umfang hinter der Linie.

Es dauerte jedoch nur wenige Minuten, ehe Firat seinen Fehlschuss ausbügelte. Vor dem gegnerischen Tor behielt er die Ruhe und schob zum 3:1 ein (84.). Die Vorentscheidung, denn es blieb bei diesem Stand.

Nach dem Heimspiel-Dreierpack sind die Wattenscheider am kommenden Spieltag mal wieder auswärts gefordert. Sie gastieren am Sonntag bei der SpVgg Erkenschwick (14 Uhr, RS-Liveticker). Für Victoria Clarholz steht ein weiteres Kellerduell in der Fremde an. Es geht zum schwächelnden TuS Bövinghausen (Sonntag, 15 Uhr, RS-Liveticker).