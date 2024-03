Der ASC 09 Dortmund ließ in der Oberliga Westfalen Punkte liegen. Glück für die Aplerbecker, dass der Patzer keine großartigen Folgen nach sich zog.

Noch ist der ASC 09 Dortmund Tabellenführer der Oberliga Westfalen. Trotz der 0:3-Pleite gegen die Spvgg. Erkenschwick schaffte es die Konkurrenz der Aplerbecker nicht, den Patzer des Spitzenreiters auszunutzen.

Sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz hätten es sein können. Die Leistung gegen Erkenschwick stand diesem Vorhaben allerdings im Weg.

"Wir sind nicht an unsere 100 Prozent gekommen. Da hat der entscheidende Biss gegen den Ball gefehlt und so bestehst du nicht bei einer Mannschaft wie Erkenschwick. Das war mit Sicherheit die erste Niederlage, wo man sagen kann, dass sie auch wirklich verdient war", erzählte Stiepermann.

Somit blieb der Abstand auf die Sportfreunde Lotte bestehen, die bereits am Samstagabend gegen Türkspor Dortmund verloren (0:1) haben. Damit schaltete sich ein weiteres Team ins Rennen um den Aufstieg ein. Der Dreikampf zwischen dem ASC 09 Dortmund, dem SV Schermbeck und Lotte hat sich zu einem Vierkampf entwickelt.

"Türkspor ist sicherlich der große Gewinner des Spieltags. Das ist eine ambitionierte Mannschaft, die sich oben herangekämpft hat und verdient dort steht", so der Spielertrainer des ASC über den neuen Mitstreiter im Aufstiegsrennen.

Immerhin hat auch Schermbeck den Ausrutscher der Stiepermann-Elf nicht vernünftig nutzen können. Der Sportverein ließ gegen die abstiegsbedrohte Eintracht Rheine schleifen und kam nicht über eine Nullnummer hinaus.

Stiepermann wurmt die Pleite gegen Erkenschwick dadurch allerdings noch ein wenig mehr: "Klar ist am Ende nicht so viel passiert in der Tabelle, aber wir hätten als großer Gewinner hervorkommen können. So ist das manchmal leider im Fußball. Entscheidend wird nun sein, wie wir aus dieser Niederlage zurückkommen."

Daher möchte Stiepermann sich gegen die Sportfreunde Siegen wieder in die Erfolgsspur einordnen: "Wir wollen die richtige Reaktion zeigen und unseren Weg weitergehen. Siegen wird die nächste eklige Truppe sein, die auf uns zukommt. Jeder will natürlich den Tabellenführer schlagen, das entfacht meistens nochmal die Extra-Prozente."